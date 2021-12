L’augment de contagis de Covid ha fet disparar les alarmes als municipis de cara a les activitats de Nadal. L’Ajuntament de Sabadell està estudiant possibilitats, per si fos necessari, activar alternatives en algunes de les celebracions previstes per als pròxims dies. La cavalcada és una de les cites que podria variar i passaria a ser estàtica o en format virtual. Dependrà de com avanci la situació epidemiològica fins als dies previs al 5 de gener.

El regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, ha aclarit que “els espectacles programats a Sabadell es poden ajustar en cas que sigui necessari”. L’Ajuntament, de moment, espera si hi ha indicacions que provinguin del Procicat, que en els pròxims dies podria imposar noves restriccions per a tots els municipis de Catalunya.

Des de Sabadell, igual que van fer els municipis del Vallès Occidental a través del Consell d’Alcaldies, es demana que hi hagi “un criteri comú” de la Generalitat o del Consell Territorial de Salut. És a dir, que s’estableixin indicacions comunes perquè se segueixin des de tots els ajuntaments catalans. “Instruccions clares, i no pas recomanacions, sobre com desenvolupar les activitats del cicle nadalenc” van demanar la setmana passada els alcaldes de la comarca.

“Hi ha un pla B. Estàvem en un moment millor quan vam preparar Nadal, però si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia, és a estar preparats per si hi ha mesures restrictives”, va recalcar ahir Eloi Cortés, en nom del Govern municipal.

De fet, a la presentació de les activitats de Nadal, el 17 de novembre, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ja va apuntar que l’Ajuntament disposava d’alternatives al programa. No només per a la cavalcada, sinó per a molts altres dels espectacles. La Fira de Santa Llúcia, per exemple, està perimetrada i permetria reduir l’aforament.

La cavalcada, prevista

En aquests moments, tot i l’augment de casos, les cavalcades es mantenen arreu de Catalunya. A Sabadell, està programada perquè se celebri de 17 h a 21 h, el dimecres 5 de gener.

El recorregut de la ciutat, aquest any, seria de sud a nord de Sabadell. Sortiria des de la plaça de la Nova Creu i acabaria a l’avinguda de Can Deu. Entremig, està previst que passi per la carretera de Barcelona, avinguda de Barberà, la Rambla, la plaça del Doctor Robert, el passeig de la Plaça Major, el passeig de Manresa, la via Massagué, l’avinguda Onze de Setembre, la plaça de la Creu Alta, la carretera de Prats de Lluçanès, el carrer de Francesc Layret, avinguda de la Concòrdia i l’avinguda de Matadepera.

Publicitat