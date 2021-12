L’Astralpool CN Sabadell esquiva Rússia i torna al Pireu

Per la via més assequible. L’Astralpool Club Natació Sabadell ja coneix el rival per als quarts de final de l’Eurolliga. Les pentacampiones es veuran les cares amb l’Ethnikos grec i d’aquesta manera eviten, fins a una hipotètica final four, els sempre perillosos i imprevisibles equips russos del Dynamo Uralochka i el Kinef Kírixi.

Per segon any consecutiu, l’equip de David Palma tornarà a Grècia, i en concret al Pireu, el 5 de febrer, en l’anada de l’eliminatòria, per enfrontar-se a l’Ethnikos, el rival que tothom volia a Can Llong: “Si em deixeu triar, vull l’Ethnikos. Encara que el Kírixi hagi perdut pistonada, prefereixo anar a Grècia”, explicava el tècnic, just després d’aconseguir el pas per als quarts de final.

Ara, i a diferència del que va succeir fa un any quan l’equip es va quedar a les portes de la final four després de caure davant l’Olympiacos –vigent campió d’Europa– en la tornada dels quarts de final, l’Astralpool hi arribarà com a primer de grup i amb l’avantatge de jugar la tornada a Can Llong el 26 de febrer. Gregues i sabadellenques ja s’han vist les cares aquesta temporada durant la primera fase a Porto, en què les pentacampiones van golejar les del Pireu per 15 a 8. A priori, l’Astralpool no hauria de tenir problemes excessius per ser un dels quatre millors equips d’Europa.

Els altres encreuaments, d’on sortiran els possibles rivals de l’Astralpool sempre que superi l’Ethnikos, són Olympiacos-Dunaujváros, Padova-Dynamo Uralochka i Kinef Kírixi-UVSE de Budapest.

Sorteig de la Copa del Rei

D’altra banda, aquest dijous 23 de desembre (11.30 h), Can Llong acollirà el sorteig de la Copa del Rei que es disputarà el primer cap de setmana de febrer a Sabadell. L’Astralpool CN Sabadell serà al bombo juntament amb set dels vuit primers classificats de la Divisió d’Honor.

Publicitat