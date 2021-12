Segon incendi en menys d'una setmana a la mateixa nau ocupada del Centre de Sabadell, al carrer de Portugal, 115. Segons veïns del carrer, es tractaria d'un espai ocupat, situat a davant de la plaça de Maria Vinyes. Bombers de la Generalitat van rebre l'avís del foc a les 20.45h de diumenge.

"Sortien flames per les finestres de la nau", expliquen fonts de Bombers de la Generalitat. Hi van acudir 7 dotacions del cos per a extingir el foc, que es va donar per apagat a les 21.06 h. Van haver de forçar la porta del garatge i després van comprovar que no hi hagués ningú. També van mirar a la nau del costat, on tampoc no hi havia persones, i van ventilar l'espai.

A l'incendi també s'hi van dirigir diverses dotacions de Policia Municipal i del Servei d'Emergències Mèdiques.

Dilluns passat a la tarda, 13 de desembre, els Bombers van apagar un incendi a la mateixa nau abandonada. Tampoc no hi havia ningú a dins del local en el moment del foc i no es van lamentar ferits. L'origen del foc es va produir en un sofà. Les flames van quedar sufocades en menys de mitja hora.

