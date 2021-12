Dietari en temps d’òmicron

[Per Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

Dilluns 13: Matí, inspecció d’Hisenda. Tarda, debats fiscals al Col·legi d’Economistes. Ens confinen la nena una altra vegada; al desembre haurà anat dos dies a classe. Portem el nen a Barcelona per a la segona dosi. Dimarts 14: Matí, una altra inspecció. El nen a 38 de febre. Tarda, sessió al Col·legi sobre qüestions tributàries controvertides. Cancel·lo el partit de bàsquet setmanal; per salvar el Nadal. Dimecres 15: Matí, agenda farcida de reunions. El nen, ja recuperat, torna a l’institut. Tarda, rebem PCR negativa de la nena. Acomiadem l’eterna Forqué amb ¿Qué he hecho yo para merecer esto?. Dijous 16: Matí, un client m’explica que al seu sopar de Nadal, a Londres, de 25 assistents, 10 s’han contagiat amb òmicron. Cancel·lo la sessió Vallès Innovació a Can Roqueta.

Tarda, trucades i més trucades. Navego per The Guardian i Le Monde; la Covid hi és omnipresent. Cancel·lo un sopar amb amics; per salvar el Nadal. Divendres 17: Matí, escrits a Hisenda. S’anuncia quarantena per als vacunats si som contacte estret. Cancel·lo un dinar i un sopar amb clients; per salvar el Nadal. M’esglaio amb la corba de contagis projectada per l’Àlex Arenas. Tarda, vaig a pedalar al gimnàs, tot veient el nou reportatge sobre Hemingway a Filmin; sospito que ell se’n fotria bastant de nosaltres. Dissabte 18: Matí, llegeixo amb interès l’entrevista a Bustos: “Ningú s’ha estimat Sabadell més que jo”; potser en podríem fer samarretes, com les de l’Escobar. Tarda, Diversos partits del LAU cancel·lats per positius. Holanda anuncia confinament estricte fins al 14 de gener. Reenvio la notícia per WhatsApp; em titllen d’aixafaguitarres. Diumenge 19: Matí, partit de bàsquet del nen. A la mitja part, coincideixo amb un alt càrrec de l’Ajuntament. Em pregunta si ja he escrit l’article de dijous; encara no. Tarda, cine familiar amb James Stewart i L’home que sabia massa. Donatiu a La Marató.

Dilluns 20: Matí, vaig a una notaria; tenen tres positius. Tarda, s’anuncien noves restriccions. El Nadal ja no el salvem. Dimarts 21: Matí, clients desesperats. Tarda, sessió sobre plusvàlua municipal. Acabo Els salaris de la ira; imprescindible. Dimecres 22: Matí, desconfinen la nena. Tarda, llegeixo que Houellebecq publicarà Anéantir el 7 de gener; espero que m‘ajudi a entendre-ho tot plegat. Envio l’article. Malgré tout, bon Nadal.