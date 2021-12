[Aleix Pujadas / Guillem Plans]

La sabadellenca Carmen Navarro denuncia que la seva filla va ser robada al Parc Taulí als anys 90. Després de néixer prematura, van declarar-la morta i ha estat anys després que veient la televisió ha començat a sospitar que havia estat enganyada. Va veure una concursant del programa Ahora Caigo que s’assemblaria molt a una altra de les seves filles i que tindria la mateixa edat que la difunta.

L’advocat que porta el cas, Fernando Osuna, explica que tot parteix del fet que quan va morir el bebè, prematur, a la mare “li van entregar el taüt tancat, sense que hagués pogut fer el reconeixement del cadàver com marca la llei”.

Navarro, que fa anys que viu a Sevilla, ha posat el cas en mans del despatx sevillà d’advocats Osuna. Tant Carmen Navarro com l’advocat han engegat un procés per esclarir si es va cometre un delicte de sostracció de menors i falsedat documental de la seva filla, que va néixer al Taulí. De moment no han presentat cap denúncia a l’espera d’avançar en la investigació, però “si el cos no coincideix, amb la mare ens començarem a moure, presentarem denúncia i demanarem proves”.

En aquests moments s’està tramitant l’exhumació del cadàver del cementiri de Sabadell per realitzar proves d’ADN i esclarir el cas. Osuna explica que es poden donar diferents situacions: “que el taüt estigui buit, que hi hagi un cadàver que no sigui la filla de Navarro o que sí que hi sigui la seva filla”. L’advocat sevillà, especialista en afiliacions, avança que si es demostra el cas també es podrien demanar responsabilitats als sanitaris que haguessin participat en el robatori.