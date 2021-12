La Covid-19 fa créixer la fe religiosa

“La crisi ha fet augmentar la necessitat espiritual”, explica Mn. Xavier Farrés, rector de l’església de Sant Fèlix. El toc de queda no va ser un entrebanc perquè les parròquies de La Creu Alta, la Puríssima i Sant Fèlix celebressin la missa de la vigília de Nadal, també coneguda popularment com la del pollet, i la missa del gall, seguida per centenars de feligresos.

A La Creu Alta i a la Puríssima, el confinament nocturn va obligar avançar la missa una hora. Una litúrgia, seguida per prop d’un centenar de persones, amb música i cants de les nadales, oficiada per Mn. Alfons Gea i Mn. Joan Nadal, respectivament, amb una homilia on el missatge era molt clar: “Hem de vèncer les pors. La por ens bloqueja i és una reacció una mica irracional. No hem de tenir por a conservar les tradicions i a fer la vida que ens toca”, explica Mn. Alfons Gea. Per la seva part, Mn. Joan Nadal, rector de la Puríssima, va posar èmfasi en “l’esperança i l’alegria que representa la vinguda de Jesús, una esperança que cal que els cristians portem enmig de la societat”.

A Sant Fèlix, van comprovar de primera mà l’augment de contagis: “fa dos anys, a la missa del pollet, era una bestialitat la gent que hi havia. Enguany, hem tingut una missa més tranquil·la, fruit dels confinaments a les escoles”, remarca Xavi Farrés. Si l’assistència a la missa de la vigília de Nadal va ser més baixa en relació amb altres anys, la Missa del gall va augmentar en nombre d’assistents, on es van arribar a un nombre semblant als de la missa dels diumenges, amb un centenar de feligresos: “la crisi ha afectat més del que ens pensem. Molta gent, quan s’acaba la missa, ve i em vol compartir alguna cosa. Hi ha un cert apropament a Déu. Quan tot et falla i busques una mica el sentit a la vida… Què hi ha sense Déu? No hi ha res”, afirma Mn. Farrés.