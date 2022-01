El Sabadell vol començar el 2022 amb bon peu a Palamós

El Sabadell estrenarà aquest dimarts (19 hores) el 2022 futbolístic jugant el primer dels seus dos partits ajornats pel brot de coronavirus al Municipal de Palamós davant la UE Costa Brava en un duel directe – estan separats només per només un punt – de la zona baixa.

Les circumstàncies tampoc acompanyen massa al conjunt arlequinat. Pedro Munitis només disposa de 15 efectius de la primera plantilla per les baixes entre lesionats (César Morgadoi Facu García), sancionats (Jacobo, Aguza i David Astals) i dos jugadors afectats per Covid, un dels quals és Toni Gabarre perquè ho va confirmar el mateix entrenador a la roda de premsa. L’altra apunta a la zona defensiva.

“Haurem de completar la convocatòria amb jugadors de la pedrera, però no em queixo. Ens adaptem i el que cal és trobar solucions als problemes. Segur que sortirà un equip molt competitiu”, explica el tècnic càntabre en la seva primera compareixença de l’any. El partit significa una bona oportunitat per escurçar diferències i acostar-se a la zona de permanència que ara marca el Cornellà amb 6 punts més. Munitis també ho veu així, però adverteix que “l’escenari ha canviat moltíssim respecte a quan havíem de jugar aquesta jornada. Ara el Costa Brava té altres futbolistes i també un nou estil de joc. Tot el que teníem estudiat no serveix de res ara, però també hem tingut més temps per preparar el partit i sabem que serà complicat”.

Ni titulars ni suplents

L’última victòria de l’any passat al Nou Castàlia va trencar una ratxa molt negativa i ara, amb l’estrena del 2022, el Sabadell vol confirmar una dinàmica positiva per sortir del pou de la taula i no patir tant a la segona volta. L’onze és una autèntica incògnita, començant pel dubte a la porteria. “És un lloc molt específic, però nosaltres ho entenem com una posició qualsevol i tenim la seguretat de comptar amb dos bons porters”, dribla Munitis, recordant els seus temps de jugador.

Tampoc deixa clar si jugarà amb ‘9’ davant l’absència de Jacobo: “Entrarà un altre jugador amb altres característiques. Ara mateix no hi ha ni titulars ni suplents”, sentencia Munitis. Sobre el mercat d’hivern, té assumit que serà molt complicat fitxar – “el club ja m’ho va dir en arribar i ho vaig acceptar” -, però sí que demana una “solució” davant la baixa de César Morgado. A més, el cantàbric veu a Iago Indias com a pivot en aquests moments.

Costa Brava: en total transformació

Canvi total. En poques setmanes, ha canviat fins i tot la denominació del club. La seva fesomia familiar amb el matrimoni Isabel Tarragó (presidenta) i Oriol Alsina (entrenador) al capdavant ha deixat pas a la UE Costa Brava després de la venda del 75% de les accions a una empresa privada d’advocats.

A la banqueta, la responsabilitat és ara per Óscar Alvarez – el segon d’Alsina– i els moviments a la plantilla són constants. En aquest mercat d’hivern ha confirmat quatre fitxatges. Nuha Marong (UCAM Múrcia) és el més destacat. El potent davanter de Santa Coloma de Farners, internacional amb Gàmbia, ja havia militat al Llagostera i ha passat per diversos equips com Sant Andreu, At. Saguntino, At. Balears o Racing. També s’han incorporat Alex López i dos futbolistes procedents de l’Extremadura – en plena liquidació- com Sergio Gil i Fran Valera.

A la plantilla també destaca la presència de quatre exarlequinats. Els que tenen més protagonisme són el migcampista Antonio Romero, titular indiscutible, i Boris Garrós, que va marcar el seu primer gol contra el Nàstic. En canvi, Aleix Roig ha jugat 123 minuts i Lucas Viale encara no s’ha estrenat després de la seva greu lesió.

El conjunt gironí afrontarà el duel reforçat amb les seves dues últimes victòries davant Alcoià (0-1) i Nàstic (1-0). L’àrbitre serà el mateix que estava designat en principi, l’aragonès Antonio Monter Solans.

Antecedents favorables

Les estadístiques demostren que és un desplaçament molt propici pel Sabadell. De fet, encara no coneix la derrota quan s’ha enfrontat al Llagostera, la denominació anterior del club. Tres victòries i un empat és l’excel·lent balanç arlequinat. Al Municipal de Palamós va guanyar 0-1 en l’últim duel disputat a Segona A, amb gol de Collantes. Va ser, curiosament, l’únic triomf del Sabadell fora de casa en tota la temporada. A Segona B també va esgarrapar un punt de l’estadi palamosí amb un golàs de Paris Adot (1-1) la temporada 16/17.

Dos partits es van jugar al peculiar Municipal de Llagostera amb victòria arlequinada: 0-2 en la 17/18 amb gols d’Alasana Manech i Felipe Sanchón de penal) i 0-1 en la 19/20 amb un gran gol de falta d’Edgar Hernández.