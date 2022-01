VÍDEO: Una parella de senglars creua l’Eix Macià de Sabadell

Ahir al vespre dos porcs senglars van irrompre l’Eix Macià. És el segon cop que es deixen veure per aquesta via, fa justament un any quatre senglars passejaven també pel barri de la Concòrdia.

Després del confinament domiciliari i el primer estat d’alarma va començar a ser freqüent veure com els porcs senglars guanyaven terreny a Sabadell.

A finals del 2020, més d’una desena de porcs senglars rondaven per la popularment anomenada ruta del colesterol, un camí més habitualment freqüentat per esportistes. També es van deixar veure per Can Llong i Can Rull. Però, de fet, els veïns que fa anys que conviuen amb aquests animals són els de Can Deu, que ja advertien de la seva presència abans que esclatés la pandèmia.

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que la Policia Municipal actua en casos concrets reconduint els animals al bosc, però que la gestió de les poblacions de porcs senglars competeix a la Generalitat de Catalunya. Fonts policials apunten que “aquests fets són molt habituals” i destaquen que “els agents els acompanyen fins a la zona del rodal”. “Normalment, amb un o dos vehicles policials i alguns agents se’ls va fent marxar fins que entren en alguna zona de boscosa”, destaquen les mateixes fonts.