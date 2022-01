Més infraccions al volant, però menys accidents a Sabadell el 2021

Sabadell tanca els registres del 2021 amb més imprudències al volant. A la ciutat s’han denunciat 26.781 infraccions fins al mes de novembre, un 6,8% més que al global del 2019, segons dades de la Policia Municipal. Conducció temerària, sota els efectes de l’alcohol i les drogues o vehicles que es passen de frenada.

El principal gruix de les sancions les han interposat els agents municipals (39,4% del total), seguides de les denúncies del radar (28,5%) i del Servei Català de Trànsit (4,8%). La conducció sota els efectes de l’alcohol o drogues ha crescut progressivament. Els agents han enxampat 627 conductors que superaven la taxa d’alcoholèmia permesa – la màxima genèrica és de 0,25 mg/l– o sota la influència de les drogues. Un 17,8% més que l’any de la pandèmia i un 45% més que el 2019. Els delictes contra la seguretat viària (339) es mantenen al mateix nivell que fa dos anys, amb un lleuger increment del 3%.

Malgrat que s’han enxampat més conduccions temeràries, el 2021 no ha deixat cap víctima mortal a les carreteres de Sabadell. I s’han hagut de lamentar un 17,2% d’accidents menys que fa dos anys (i un 16% més que el 2020, quan la mobilitat va quedar restringida per l’estat d’alarma). “La policia de Sabadell és ara més proactiva. I es detecten moltes més infraccions”, ho justifica el tinent d’alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez.

Les dades ho avalen: la ciutat tanca l’any amb un increment del 10,67% dels serveis policials a Sabadell. Els recursos destinats a trànsit (18,5%) representen el tercer gran gruix dels serveis policials l’any 2021, per darrere de seguretat (40,6%) i tasques administratives (22,5%).

Tres accidents cada dia

Més de tres accidents cada dia aquest 2019. Els sinistres continuen a la baixa any rere any i a Sabadell ara es produeixen un 17,2% menys que als registres previs a l’esclat de la Covid. “Podem estar satisfets. Estem complint els objectius marcats al Pla Local de Sinistralitat Viària. Estem reduint les víctimes lleus i greus a les carreteres”. Durant el 2020 es van produir pràcticament un miler d’accidents (981), un 30% menys que l’any anterior. La davallada en la sinistralitat es pot explicar per les restriccions en la mobilitat de l’estat d’alarma.

Una fita del 2021 és que no ha deixat cap víctima mortal a les carreteres de Sabadell. L’Ajuntament ho atribueix a dos motius: l’increment dels serveis duts a terme per la policia municipal i la reducció de la velocitat a 30 km/h en carrers d’un únic carril per sentit i 50 km/hora en carrers amb dos o més. “Sabadell va avançar-se a la norma i ja va limitar la velocitat a l’eix central”, exposa Rodríguez.

Tot i això, el marcador dels accidentats continua per sobre de zero. En total s’han produït 1.141 sinistres i quatre de cada deu han deixat alguna víctima. En total, 559 persones han resultat ferides –només un 5,25% greus i un 38% lleus– a Sabadell. La major part dels accidents (60,2%), però, només ha provocat danys materials.

“Les vorades també ens maten”

Les campanyes de sensibilització i les polítiques sancionadora han estat les principals eines de les administracions públiques per posar fre a la sinistralitat aquest any. Però entitats i experts en seguretat viària encara ho veuen insuficient: “Cal frenar els infractors amb contundència. I, per fer-ho, s’han de perseguir les conductes temeràries i ser inflexibles”, assegura el president de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT), Vicente Sánchez.

Altres experts assenyalen les institucions públiques com les responsables de la seguretat viària: “Les vorades i les marques lliscants a terra també ens maten“, diu amb contundència Juan Carlos Toribio, director de Seguretat Viària de la Unió Internacional per a la Defensa dels Motociclistes . Destaca que l’Ajuntament de Sabadell, Generalitat i l’Estat han de garantir el bon estat de les infraestructures, entorns urbans i el manteniment del ferm. “És imprescindible”, apunta.

La nova ordenança, en redacció

La nova ordenança de circulació ja està en fase de redacció i s’erigeix amb l’objectiu de regular l’ús dels patinets elèctrics i millorar la qualitat de l’aire a Sabadell. Les línies mestres de les noves regles seran la regulació de l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i reforçant la seguretat vial a les carreteres de Sabadell conjuntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT), com ha avançat Rodríguez al Diari. “Hem de minimitzar els riscos dels nous vehicles a través de l’ordenança”, ha explicat el tinent d’alcaldessa, que avança que al text s’inclourà l’obligatorietat del casc pels VMP i d’armilles reflectants.

Coneixes els principals canvis de la llei de trànsit a partir d’aquest 2022? Les novetats entraran en vigor el pròxim 21 de març i penalitzen amb la pèrdua de més punts els comportaments al volant que generen major risc, com ara l’ús del mòbil o no posar-se el cinturó de seguretat. La nova norma també elimina el marge de 20 km/h per avançar, rebaixa la taxa d’alcohol a zero per als menors d’edat i estableix l’obligació que els menors de setze anys facin ús del casc per circular en bicicletes o patinets.