La campanya de rebaixes arrenca amb força, “tot i que ja no és el que era abans”

El dia 7 de gener ha estat tradicionalment la data d’inici de les rebaixes d’hivern, que tenen l’objectiu que les botigues puguin vendre l’estoc sobrant de la campanya de Nadal. Tanmateix, en els últims anys ha perdut la vigència que tenia, ja que els grans comerços sovint ja rebaixen preus abans del dia 7, un fet que repercuteix als petits comerços, que no poden competir en aquest aspecte. La llei comercial d’obertura i rebaixes ja permet als comerços fer els descomptes en qualsevol dia.

No obstant això, enguany, es preveu una bona campanya de rebaixes tant als comerços del Centre com els de Ca n’Oriac i Creu de Barberà. Després d’una campanya de Nadal igual o més bona que l’any passat, segons expliquen les autoritats competents, els comerciants esperen que les botigues tornin a omplir-se. “És veritat que la campanya de rebaixes ja no és el que era abans, ja que és desigual entre grans i petits comerciants. Tot i això, creiem que serà positiva i permetrà a les botigues vendre estoc de Nadal”, explica el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta.

Campanya “descafeïnada”

En la mateixa línia, el president de l’associació comercial Sabadell en Xarxa, Miguel Tello, admet que la campanya serà “descafeïnada”, però creu que “molta gent” aprofitarà per acabar de comprar aquells articles que els facin servei. “Tenim bones previsions, malgrat que any rere any les rebaixes es desvirtuïn encara més. De fet, no s’haurien de dir així, perquè moltes botigues no abaixen preus per liquidació d’estocs, sinó que els baixen per un altre motiu”, indica Tello.

La campanya comença amb rebaixes i descomptes del 30 o 40%, tot i que podrien arribar al 70 els últims dies. Porta i Tello creuen que les restriccions per la pandèmia no afectaran les compres: “La campanya de Nadal ha sigut bona i la gent ha sortit a comprar, tot i que sí que és veritat que han incrementat les vendes per Internet. Per tant, tot ens fa pensar que a la campanya de rebaixes passarà el mateix”, augura Porta. Els descomptes, tant en aquests grans magatzems com en la resta del comerç, s’estendran fins al dia 7 de març.