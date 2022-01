Restringiran l’accés al tanatori per facilitar la connexió amb la pineda del davant

A finals d’aquest 2022 l’accés al tanatori de Sabadell viurà un canvi important. Si es compleixen les previsions, a partir del mes de juny començaran les obres per transformar la ronda d’Orient, entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc, de manera que en aquest tram tinguin prioritat els vianants. Tot just ara sortirà el projecte a licitació, quedarà adjudicar-lo i que comencin les obres, cosa que previsiblement serà al juny i acabaran cap a l’octubre. El pressupost és de 322.000 euros.

El projecte, presentat aquest dimarts en roda de premsa telemàtica, preveu que aquest espai sigui de plataforma única i fins a la porta de l’equipament només hi podran arribar els vehicles funeraris, taxis, serveis i de persones amb mobilitat reduïda. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, ha assegurat que s’està estudiant com compensar la pèrdua d’aparcament que es produirà, ja que un cop acabin les obres no es podrà aparcar en tot aquest tram. Tanmateix, l’edil ha recordat que TUS porta fins al tanatori amb les línies 5 i 55, parada Palau d’Esports.

Tot plegat es fa per comunicar transversalment el tanatori amb la pineda del mirador que hi ha davant mateix. Traient cotxes i posant la vorera i la calçada al mateix nivell, incorporant més abres i mobiliari urbà, es pretén “dignidficar i millorar l’entorn del tanatori, no tant sols l’espai viari sinó també el verd”, com ha subratllat el responsable de l’Oficina Gran Via – Ripoll, Lluís Matas (Junts per Sabadell).

Matas remarca que la pandèmia de la Covid-19 significa una oportunitat més en aquest cas per oxigenar l’espai, tant pels usuaris dels serveis funeraris com dels veïns del seu entorn. El regidor portaveu de Junts assegura que amb aquesta intervenció a la pineda es generarà “un espai més agradable” ja que ara “no està del tot arreglat”.