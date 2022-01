Sabadell demana més personal administratiu a la comissaria de la Policia Nacional

El ple municipal de Sabadell s’ha posat d’acord per demanar al Ministeri d’Interior més recursos per la comissaria de la Policia Nacional de la ciutat. ERC ha aconseguit aprovar per unanimitat la seva moció a la sessió de gener.

EL text aprovat reclama més personal administratiu per agilitzar els procesos burocràtics per renovar el DNI, el passaport o el NIE, l’actualització del material informàtic de l’equipament i la possiblitat de pagar taxes amb targeta electrònica, ja que ara no està permès i s’ha de fer en efectiu.

El portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, ha detallat els problemes amb què es troben els estrangers que necessiten renovar permisos de residència, a causa del col·lapse del sistema de cita prèvia. “No poder renovar el permís d’estrangeria per falta de cites prèvies, suposa no poder treballar. I sense treballar, no poden obtenir el permís. És un peix que es mossega la cua”.

El grup municipal també ha advertit que els problemes a l’hora d’aconseguir hora per a renovar el NIE estan originant màfies que es dediquen a revendre cites prèvies per un preu de fins a 500 euros.

La resta de grups municipals han coincidit en la necessitat d’agilitzar processos a la comissaria de Policia Nacional, amb l’augment de recursos.