L’Incasòl farà 34 pisos de lloguer social a Can Llong

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) té previst començar a finals d’aquest mes de gener la construcció d’un bloc d’habitatges format per 34 pisos a la ronda d’Europa de Can Llong. La nova promoció serà de lloguer assequible i es preveu que estigui enllestida en 22 mesos, aproximadament a l’octubre del 2023, segons avança la institució al Diari. Aleshores, farà quatre anys des que l’Incasòl va finalitzar la darrera obra que ha fet a Sabadell, als Merinals, el maig del 2019.

El projecte de Can Llong comportarà una inversió de 4,36 milions d’euros i es durà a terme a la ronda d’Europa, 307 –davant del Punt Blau–. Les obres s’han adjudicat a la constructora de Vila-seca Garcia Riera, SL, i el projecte arquitectònic l’han dut a terme l’arquitecte el sabadellenc Marc Mogas i el barceloní Jordi Roig, guanyadors del concurs públic que es va fer per a l’ocasió.

Els habitatges tindran uns 60 metres quadrats de superfície útil. Estaran formats per dos dormitoris dobles, sala d’estar, cuina, bany complet i terrassa. Arquitectònicament, es faran buscant la màxima eficiència energètica i comptaran amb aspectes com la ventilació creuada, que permet tenir un espai més fred i un de més calent al llarg de l’any. Tanmateix, les estances diürnes, com la sala d’estar, s’orientaran a la banda del carrer, mentre que les nocturnes, com el dormitori, se situaran cap a l’interior de l’illa per buscar la màxima tranquil·litat que afavoreixi el descans. L’edifici tindrà planta baixa i cinc pisos.

Deures pendents

Can Llong, el barri més jove de Sabadell, té diversos projectes pendents per completar la cartera de serveis per als veïns. El primer, en tot cas, a tocar mateix d’on es farà aquest edifici. I és que queda pendent acabar d’urbanitzar el carrer de Copenhaguen entre el de Berlín i la ronda d’Europa. Ben a prop d’aquesta promoció, fa poc han començat les obres de construcció de la darrera fase del parc de les Aigües, la més important i que li ha de donar realment forma i que es preveu que estigui enllestida entre octubre i desembre d’enguany, amb dos anys de retard per les dificultats que hi va haver per adjudicar les obres.

Tanmateix, a finals del 2020 van començar les obres del CAP Can Llong –després d’una dècada reclamant-lo a la Generalitat–, i aquest equipament hauria d’entrar en servei aquest estiu. Funcionarà com a extensió del CAP Can Rull i tots dos els gestionarà el Parc Taulí. Al mateix barri també s’han iniciat les obres de l’escola Virolet i es preveu que l’institut estigui fet durant el curs 2023-2024. Paral·lelament, a Can Llong hi ha altres projectes sobre la taula com l’estació de la línia R4 de Rodalies, prevista per abans del 2025, i la transformació de la llosa que hi ha sobre la C-58 en un aparcament amb 200 places.

L’última promoció, als Merinals

L’Incasòl va entregar la darrera promoció d’habitatges que va fer a Sabadell el mes de maig del 2019. Aleshores, es van finalitzar les obres de construcció d’una promoció de 44 habitatges protegits al carrer de Tenerife, cantonada Fuerteventura, del barri dels Merinals.

Aquesta promoció formava part de l’última de fase de la remodelació del barri, amb bona part d’habitatges de protecció oficial amb diferents patologies estructurals. Així, d’aquests 44 habitatges, 35 es van destinar a famílies afectades i la resta, a la mesa d’emergència.