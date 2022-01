El teu defensor: “Fa anys que van treure els arbres del carrer de Virgili”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Antonio Hidalgo, veí de la Serra d’en Camaró, reclama a l’Ajuntament que reposi uns arbres que es van retirar fa pràcticament una dècada al carrer de Virgili.

“Fa vuit anys que estem sense arbres”

Veïns del carrer de Virgili, a la Serra d’en Camaró s’han posat en contacte amb el Diari per denunciar que fa més de vuit anys que es van retirar uns arbres del seu carrer i, des d’aleshores, els escocells estan buits. Pràcticament, n’hi ha una desena. Quan es va iniciar la tala d’arbres, segons destaca Antonio Hidalgo, un dels veïns afectats que ha contactat amb El teu defensor, el veïnat es va mobilitzar per impedir que es continués retirant arbrat.

Tot i que l’Ajuntament s’havia compromès a reposar-los, “ja han passat vuit anys i aquí ningú no ens ha dit absolutament res”, lamenta. Els veïns han posat sobre la taula els beneficis de disposar de l’arbrat i reclamen que es puguin beneficiar del projecte que va posar en marxa l’Ajuntament per fer la ciutat més verda amb nou arbrat.

De fet, Sabadell plantarà més de 1.000 arbres per potenciar i recuperar el verd a tota la ciutat en els pròxims mesos amb un pressupost de 900.000 euros per al projecte. “Volem ser un dels beneficiaris d’aquesta iniciativa, però de moment el carrer de Virgili no està previst en aquesta primera actuació”, explica un dels veïns.

En aquest sentit, demana que l’Ajuntament ho plantegi i reposi els escocells buits amb espècies adequades per també evitar al·lèrgies per al veïnat. “Es van treure per aquest motiu”, apunten.

Es reposaran els arbres

El teu defensor s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell per fer-li arribar aquesta demanda. Fonts municipals han assegurat que aquests arbres “es reposaran” aviat, tot i que encara no han programat l’actuació.

Les mateixes fonts justifiquen que es van haver de tallar en el seu moment per una demanda veïnal –segons els afectats, va ser a causa de la denúncia d’un veí que patia al·lèrgia–.

En tot cas, l’Ajuntament ja està estudiant quines són les possibilitats de reposició i destaquen que es buscaran les espècies d’arbrat més adequades. “S’informarà els veïns pròximament”, apunten les mateixes fonts. El Diari continuarà fent un seguiment d’aquest tema i informarà de les novetats del cas.