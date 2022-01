Baleària fondeja a la Cava Urpí

Els antoniafontistes tenim marcat el juny al calendari. Dia 11 al Primavera Sound, dia 18 al cor de Mallorca: pavelló d’Inca. Però a Sabadell podem tirar endavant una pàgina del calendari, perquè el 14 de maig ens visita Joan Miquel Oliver. Ho farà amb una actuació a la CavaUrpí, que ha desvetllat aquest matí la seva programació fins a l’estiu.

Ben cert: Oliver no és Antònia Font. I si llegeix aquest article, potser ens vol pleitejar. Però ni són el mateix, ni tampoc són separables. Un món astronàutic, òvnis i còcxis. No triarem entre la veu de Pau Debon i la de Joan Miquel Oliver. Ens emocionen les dues. Com són suggerents les lletres de les cançons d’ambdós projectes musicals, que tanmateix surten de la mateixa llibreta d’Oliver. Final feliç. Hansel i Gretel. Jo diria cine. Un fil invisible que ens connecti amb Mallorca, una Baleària que fondeja als baixos de la Urpí.

Una altra veu que baixarà a la cova de la cava: Cesk Freixas. Però no trepitjarà Sabadell sense compartir micròfon amb el seu estimat Roc Casagran, duet d’amics que amb una desena d’anys de col·laboracions a l’esquena. A Proposta, un disc anterior de Freixas publicat el 2018, hi ha un homenatge al malaguanyat Lluís Company. Cantat per Freixas i recitat per Casagran: Però no ens matàreu a tots. Referències a “la capi del Vallès”, Sabadell. Esperem ressoni en la vigília a Sant Jordi. De fet, l’espectacle s’anomenaVersos que es fan cançó.

Deduïm que Freixas, igualment, presentarà el seu darrer disc: Memòria. Que sonin, doncs els versos eivissencs de Marià Villangómez: Voler l’impossible ens cal i no que mori el desig. Si Panxo no ve a fer la seva estrofa, pujarem nosaltres a cantar. I que soni Zona Especial Nord-Est. Divisa. Elegia.

Arribarà també el capell de Toti Soler, tan inseparable com la seva guitarra. Manu Guix i Elena Gadel, de la mà, en el mateix bolo creat ad hoc per Sabadell. Delafè i Marina Prades. Lluís Coloma i Blas Picón.

I el quilòmetre zero. Roger Padrós, de fet, enceta la programació el proper 26 de febrer. Un cicle musical que tancarà un altre artista de la ciutat: Jordi Campoy, que tant escriu La cantant de fado, treballa colze a colze amb els germans Ten i composa els seus propis temes. Igualment, la pianista Laura Andrés farà fins a tres actuacions diferents, entre les quals destaca el concert musicant les lletres de Beth, així com el de versions de Coldplay.

Baixant les escales

Amb el caliu que ofereixen aquells escenaris que, per arribar-hi, cal baixar les escales. Una antiga cava. Cal Sacs. Avui la CavaUrpí, la dels cosins Pere i Josep, en els baixos de l’hotel que rep el seu cognom (i nissaga sabadellenca).

Baixant les escales trobareu l’escenari de la Cava, injustament tancat durant els pitjors mesos de la crisi sanitària, al 2020. Però som al 2022. Any III Després de la Covid. I la cava fa temps que va recuperar el múscul, amb una programació musical la tardor passada. La cirereta va ser el cabaret literari d’Il·lús Teatre (companyia resident de la Cava), que va omplir els sis dies d’espectacles que va oferir aquest passat Nadal.

I estan condicionats al 70% d’aforament, sí. “Però si esperem a que tot torni a ser igual que abans, no faríem res”, diu Pere Urpí, programador entusiasta i ànima mater.