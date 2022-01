El Sabadell Nord destitueix Pablo Becerril: “No ens ho esperàvem. Teníem la permanència a un punt”

L’etapa de Pablo Becerril al capdavant del Sabadell Nord ha arribat al seu final. Aquest dimarts al vespre, la nova junta directiva entrant, encapçalada per Dani Niño Quesada, va decidir “fer un gir” davant la mala dinàmica de resultats després de quatre derrotes consecutives, la darrera el passat cap de setmana a Vic. “Hem pres la decisió per dos motius: són quatre derrotes consecutives que ens han servit per constatar que a l’equip li falta rauxa i empenta. A més, hem detectat que falta comunió entre el primer equip i l’afició”, explicava Quesada.

Becerril va arribar fa menys de dos anys per iniciar una nova etapa després Quico Díaz. Un repte majúscul davant l’ombra del tècnic més llorejat del club de Ca n’Oriac: la sacsejada feta per l’equip tècnic encapçalat pel fins ara entrenador del Sabadell Nord va ser ben rebuda pel president Antonio Lou, qui aleshores, el maig de l’any passat, decidia renovar-li la confiança: “L’Antonio ha quedat més afectat que jo. El balanç és molt positiu de la meva estada aquí, on he estat molt a gust i marxo amb el cap ben alt”, recorda Becerril, qui no té cap retret per a Lou. En la mateixa línia, afegeix que “si haguéssim tingut la plantilla en contra, hauríem fet la reflexió, però no ha estat el cas, al contrari”.

Sobre els motius pels quals Pep Piñol, qui en un futur pròxim agafarà de manera oficial la vicepresidència esportiva del club, va comunicar-li l’acomiadament, Becerril assegura que “no ens ho esperàvem. Teníem la permanència a un punt. Hem estat en descens només un 10% de la temporada i cal tenir present que hem perdut el Ken i el Jordi Pérez, i al partit del Tona vam anar-hi amb només tretze jugadors, per exemple”, recorda.

Sobre aquesta suposada desunió entre l’equip i l’afició, el tècnic confessa que “no sé a què es refereix. Crec que ja hi havia aquesta voluntat i s’ha esperat el moment adequat”, sentencia. Aquest dijous se sabrà el nou inquilí que s’assentarà diumenge davant l’Horta, rival que marca la salvació.