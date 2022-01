Les escoles saturen les farmàcies de Sabadell

Les farmàcies s’encarreguen ara de fer els tests de detecció de la Covid-19 als alumnes de les classes on surt un cas positiu. I tot just iniciar el curs, la demanda està deixant pràcticament sense existències algunes farmàcies. “La situació ens ha desbordat, aquesta és la paraula. Fa una setmana i cap de setmana que no sé si hem tret la saturació dels CAP, però ens hem saturat nosaltres”, assegura la delegada del Col·legi de Farmacèutics al Vallès Occidental, Meritxell Blanchart.



Aquest cap de setmana hi ha hagut cues a diversos establiments farmacèutics. Des d’un d’ells, la Farmàcia Segalàs, la farmacèutica Maite Serrano reconeix que “encara ens en queden, però torna a faltar el subministrament”. A diferència del que va passar per Nadal, de tests d’antígens ràpids (TAR) per vendre al públic en general ara no en falten, però l’estoc que comença a escassejar és el dels escolars, ja que perquè la prova sigui finançada pel CatSalut i validi el resultat, la farmàcia l’ha de fer amb un model concret, cosa que ha provocat certa indignació i incomprensió entre els usuaris.

La farmacèutica explica que són d’ús professional i “tenen la mateixa fiabilitat que la resta”. Les aules es confinen quan hi ha cinc o més casos positius, però els tests es fan a tots els alumnes a partir del moment en què hi ha un cas, de manera que “tothom ha de venir a la farmàcia”, apunta Serrano. I s’espera, doncs, que aquest ritme s’allargui encara uns dies –a la tarda, quan els nens i nenes surten de classe–, perquè la pandèmia continua descontrolada, amb 6.007 casos positius a tot Sabadell la setmana passada.

Meritxell Blanchart es mostra partidària de la regulació del preu dels tests d’antígens, limitat a 2,94 euros cadascun des d’aquest cap de setmana. Des del Col·legi de Farmacèutics consideren que aquesta mesura és bona perquè “es tracta d’un producte de primera necessitat que ha d’estar regulat i tothom hi ha de poder accedir”. Aquests dies la farmacèutica amb establiment a Can Feu ha notat que les vendes han augmentat perquè “la gent no té problemes amb el preu”.

El problema que tenen ara algunes farmàcies que tenien estoc és que van comprar uns tests a un preu que ara no el poden vendre. Blanchart considera que la decisió és “molt raonable” tenint en compte el temps que fa que dura la pandèmia i la necessitat que hi ha de tenir aquests tests. Tests que assegura que gairebé es venen a preu de cost, el marge de benefici és petit, sobretot tenint en compte el valor afegit que hi posa el farmacèutic, des de la mateixa venda a l’assessorament. En tot cas, la farmacèutica sabadellenca indica que “no volem treure molt marge de benefici perquè és un bé de primera necessitat”.