Acord a tres bandes. El partit de la 20a jornada, primera de la segona volta, entre el Sabadell i l’Alcoià es disputarà, si no sorgeix cap contratemps, el dimecres 26 a les 20 hores a la Nova Creu Alta. En principi, estava programat pel dijous, però després de confirmar-se l’ajornament de l’Albacete-Sabadell d’aquest cap de setmana pel brot de coronavirus en el club manxec, el Centre d’Esports va moure fils per intentar avançar el duel davant el conjunt alacantí per disposar de més temps per preparar el següent desplaçament a La Línia, on el diumenge (12 hores) s’enfronta a la Balompédica Linense.

L’acord entre Sabadell i Alcoià va ser ràpid, però inicialment la Federació Espanyola es mostrava reticent al canvi de data. A les últimes hores han continuat les negociacions i, finalment, l’ens federatiu ha donat el vistiplau definitiu. Això sí, amb una condició: jugar el Sabadell-Betis Deportivo pendent la setmana següent, o sigui entre els partits del Linense i la visita de l’At. Balears del diumenge 6 de febrer. El duel contra el filial verd-i-blanc serà el dimecres 2 de febrer a les 19.30 hores.

De moment, aquest dijous la plantilla ha fet un partit d’entrenament contra un combinat del filial i el juvenil a la Nova Creu Alta i es descarta disputar cap amistós durant el cap de setmana. La preparació se centrarà en el partit de l’Alcoià mentre als despatxos es continua treballant per aconseguir algun fitxatge. Ja se sap que no vindrà el central Cristian Galas, qui està a un pas de signar pel Castelló. Un altre nom vinculat al Sabadell, l’extrem Isi Ros (At. Balears) ha marxat cedit a l’UCAM Múrcia després de renovar pel club balearico. L’UCAM és un dels equips que més fitxatges ha fet en aquest mercat que finalitza el 31 de gener. El Sabadell haurà de buscar altres opcions per trobar la peça que vol Munitis: un central esquerrà.