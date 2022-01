“Les escoles estem desbordades”: 3.500 positius i docents de baixa a Sabadell

Les escoles de Sabadell viuen una situació d’emergència. L’elevat nombre d’alumnes confinats i de baixes entre el professorat, en molts casos sense substituir, situa els centres educatius en el seu pitjor moment des que van reobrir després del confinament total. Mai abans les dades de positius ni de quarentenes entre estudiants i docents havien estat tan elevades. “Fem classe com podem… Estem desbordats”, asseguren fonts d’una de les escoles més afectades de la ciutat.

En els darrers 10 dies, segons dades del departament d’Educació, s’han notificat 3.570 positius de Covid entre personal docent i estudiants –en aquest curs, hi ha uns 37.000 alumnes, des d’infantil fins a batxillerat–. Hi ha 4.400 persones confinades, la xifra més alta des del tancament de les escoles. Hi ha tres centres educatius amb més de 200 persones confinades (l’escola Joanot Alisanda, l’escola Miquel Martí i Pol i la Sagrada Família) i que en sumin més d’un centenar n’hi ha sis (escola Andreu Castells, escola Can Rull, institut escola Virolet, escola Pau Casals, escola Concòrdia, i l’institut Agustí Serra i Fontanet

Les direccions lamenten haver d’estar molt més bolcades en la gestió dels casos de Covid que en el projecte pedagògic, una situació és generalitzada a tots els centres educatius. “És un daltabaix important. S’ha d’informar les famílies constantment, s’ha de solucionar la incidència entre el professorat, hi ha especialitats que no es cobreixen i amb el percentatge d’incidència no es poden cobrir totes les baixes. Alguns substituts venen el primer dia i l’endemà ja no poden tornar per culpa de la Covid”, explica el director de l’institut Agustí Serra i Fontanet, Lope López Susarte.

“Estem vivint el període amb més casos en escreix”, evidencia el director de l’institut escola Virolet, David Lobo. Com a la majoria de centres educatius, les baixes de docents alteren el ritme de les matèries, ja que la borsa del departament d’Educació no dona a l’abast. Es prioritza que tots els grups estiguin atesos per professorat, al marge de la seva especialitat.

Des de la represa del curs del 10 de gener , Lobo assegura que “un 80% de la feina de direcció és fer de gestor Covid, mentre que la resta és gestionar l’escola”. Entre el professorat corre una broma: “Aquest mes ens hauria de pagar el departament de Salut, i no el d’Educació”.

La Generalitat ha nomenat 243 docents al Vallès Occidental per cobrir les baixes per Covid. Els centres educatius sabadellencs consultats consideren que, tot i la “voluntat” del departament d’Educació, “el sistema no pot suportar la incidència”.