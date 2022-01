La rehabilitació de la façana de l’Ajuntament comença aquest gener

El Govern preveu iniciar la rehabilitació de la façana de l’Ajuntament de Sabadell el pròxim dilluns, 24 de gener. S’invertiran 562.000 euros per “recuperar la dignitat que es mereix”, tal com ha explicat l’alcaldessa, Marta Farrés, en una roda de premsa aquest divendres a la plaça de Sant Roc. Com a edifici protegit que és, es vol mantenir el seu valor històric.

La façana del consistori té forats i una varietat cromàtica diversa fruit de diferents intervencions puntuals, però la cara visible de l’immoble es manté intacta des de la darrera actuació que s’hi va fer el 1985, fa 37 anys. Per això, el cap de Planificació Urbanística, Toni Serra, considera que actuar ara és un bon moment, ja que “cada cop la façana es deteriora de forma més accelerada i fer-ho ara comportarà que l’actuació sigui menys costosa que si esperem més anys”. L’únic que no es tocarà és el balcó principal, en bon estat fruit de darreres intervencions.

Respecte al color que tindrà finalment la façana, es faran proves de color per acabar-ho de decidir des de la Comissió de Patrimoni. Farrés i el seu equip volen que tingui un to neutre que permeti jugar amb la il·luminació que es fa en dies assenyalats o per Nadal. “La idea és intentar recuperar dins el possible la màxima fidelitat a la imatge original de l’edifici”, apunta Serra. Hi haurà una doble tonalitat “molt més subtil, no tant contrastada com tenim ara”.

Calendari

El primer que es farà el 24 de gener és instal·lar la caseta d’obres i fins el dia 27 està previst que es munti la bastida que farà falta per treballar. Aquesta tindrà una lona de protecció perquè no caiguin elements de l’obra als vianants, tot i que permetrà que aquests vegin l’evolució dels treballs des de la plaça.

L’obra es farà en dos trams. De gener a juny-juliol, la bastida només estarà a les façanes de Sant Roc, Racó del Campanar i del carrer del Sol, mentre que a Dr. Robert no hi haurà moviment fins que s’acabi aquesta primera part, a l’estiu, i es farà a partir d’aleshores. En principi les obres han de durar set mesos i haurien d’acabar cap a finals d’agost, de manera que es pugui celebrar tant el pregó de la Festa Major com perquè es puguin muntar els elements de Nadal.

Què s’hi farà?

La rehabilitació comportarà reparar i tornar a pintar la façana, es milloraran les portes d’accés, els porticons de fusta, les reixes i les fusteries. També es reforçarà la seguretat dels accessos a la coberta. Al conjunt de la façana, s’eliminaran tots els cables que hagin quedat obsolets i la resta es traslladaran a l’interior de l’edifici o es deixaran a fora de manera endreçada.

Farrés ha reivindicat que el Govern inverteix a tota la ciutat, per la qual cosa també es fa aquesta obra. I ha reivindicat que ja hi ha en marxa la reforma del Passeig, la construcció dels parcs de les Aigues i del Nord, els jardins del Sud, el portal Sud, el pavelló dels Merinals, la reforma de la plaça de la Fuensanta.