Carlos López afronta el repte de salvar el Sabadell Nord

Relleu. L’actual director esportiu del CE Mercantil, Carlos López, ha estat l’escollit per la nova estructura directiva del Sabadell Nord per substituir el destituït Pablo Becerril. De fet, ja debutarà aquest diumenge (12 h) en el difícil camp de l’Horta, ara mateix un rival directe per la permanència.

Després de la seva última etapa a l’Igualada i un temps d’aturada a les banquetes, Carlos ha rebut amb il·lusió la trucada del Sabadell Nord. “Conec a molta gent del club, com el Dani, Pinyol, Humbert, i és com tornar als meus inicis. Es tracta d’un club molt proper i amb un sentiment molt especial. A títol personal em fa molta il·lusió perquè sé el que costa per un club humil arribar fins aquí. També arribo amb més experiència”, explica.

El seu primer pas és “adaptar-me a la seva cultura i la plantilla. La situació és difícil i competirem amb rivals molt més potents, però no podem entrar en el derrotisme. Som més petits i no tenim pressupost, però això ho hem de fer servir com un avantatge i recuperar l’especial lligam que sempre ha tingut l’equip amb l’afició”.

Vindrà amb els seus col·laboradors habituals del cos tècnic – com Adrián Jorge, Isart Grané i s’incorpora Jesús Cárdenas – i té clar la idea de joc: “hem de ser un equip rocós que defensi bé. Serà difícil disputar la possessió a alguns equips i potser ens haurem de tancar. Córrer i treballar moltíssim, aquesta és la clau per recuperar els 10 metres que ens trauran alguns rivals”.

L’objectiu és, òbviament, la permanència, però no descarta continuar en cas de baixar a Segona Catalana. “Prioritzaré si estic content jo i també el club. No hem de fer res que sigui vinculant, ja veurem què passa. Ens deixarem la vida per aconseguir la salvació i si s’assoleix, més del 90 % del mèrit serà dels jugadors. Nosaltres venim a ajudar”. Arrenca el repte.