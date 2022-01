Suspès el Futsal Pia – Barceloneta per intent d’agressió a la parella arbitral

Un intent d’agressió per part del cos tècnic del Barceloneta Futsal a un dels àrbitres a poc més d’un minut i escaig per a la seva conclusió ha obligat a suspendre el partit.

Fins a la seva suspensió, el pavelló de Can Colapi ha estat l’escenari d’un dels millors partits que ha jugat el Futsal Pia aquesta temporada. La visita del conjunt barceloní, un dels ‘grans’ de la Segona Divisió B, obligava a oferir la millor versió de l’equip de Pedro Donoso si es volia puntuar. I així ha estat.

A la primera meitat els sabadellencs amb una pressió alta, han mantingut a ratlla els d’Óscar Redondo, avui absent per Covid-19. Si bé és cert que les ocasions a la porteria d’Abra han estat comptades, però suficient per obrir la llauna. Quan quedaven poc menys de cinc minuts, i després de l’expulsió per doble targeta de Toti, un contracop entre Lenny i ‘Peluca‘ ha servit perquè el colomenc, a plaer, situés l’1 a 0 al marcador.

A la represa, la igualtat entre ambdós conjunts s’ha mantingut, però els escolapis han sabut aprofitar una badada defensiva entre Abra i Rafita perquè Arnau Graell fes el segon. Semblava que el gol deixaria grogui als d’Óscar Redondo, això no obstant l’efecte ha estat tot el contrari: instants després, una bona jugada col·lectiva entre Xavi Jaén, Óscar Aguatí i Rachid permetia aquest darrer fer el 2 a 1. El gol ha fet entrar els dubtes als sabadellencs, que veien com Álex Bria tornava la igualada, amb deu minuts per jugar-se. Sorpenentment, els atacas han guanyat pes a les defenses i l’Escola Pia ha aprofitat a la perfecció una jugada de pissarra perquè Povedano tornés a donar els tres punts momentanis (3-2). Escasses jugades després, arribava la rèplica visitant amb un xut mosegat.

Quan només quedaven cinc minuts, una genialitat de Jordi Sardà semblava encarrilar la victòria (4-3). S’arribava al tram decisiu, quan l’expulsió de Rafa Berlanga ha desencadenat la ira del Barceloneta Futsal contra la parella arbitral. Un trist final per un gran partit de futbol sala.