El jutge únic de la RFEF dona els tres punts a l’Escola Pia

El jutge únic de competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol ha resolt acordar donar per finalitzat el partit, suspès quan faltava un minut i deu segons, de dissabte passat entre l’Escola Pia i el Barceloneta. Fins al moment de la suspensió, per un intent d’agressió a uns dels membres de la parella arbitral, el conjunt sabadellenc guanyava els barcelonins per 4 a 3. Amb aquesta nova victòria, la setena de la temporada per als de Pedro Donoso, l’equip de Can Colapi se situa vuitè, amb dos partits menys, i a tretze punts de places de play-off. A més, el jutge únic de l’ens federatiu ha sancionat amb sis partits de sanció el membre del cos tècnic del Barceloneta Futsal.

Mentre que sembla que l’Escola Pia podrà lluitar per uns objectius més ambiciosos, encara que tot just acaba de començar la segona volta, Club Natació Sabadell i Amics del Pou es troben en una situació totalment oposada.

Els nedadors, que el cap de setmana passat van veure’s obligats a ajornar el partit davant el Muro per positius entre la plantilla sabadellenca, aquest dissabte afrontaran una final al PEM Guiera de Cerdanyola: situats en posicions de descens, sumar punts és una obligació.

Qui sembla que ja té peu i mig a la Tercera Divisió és l’Amics del Pou després d’encaixar una nova golejada al pavelló del Nord davant l’UD Ibiza (0-14).