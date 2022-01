La Segona Catalana torna a Sabadell aquest cap de setmana

Després d’una jornada 14 en la qual no va haver-hi partits de Segona Catalana a la nostra ciutat, el futbol ens torna a permetre assistir als camps de barri per a presenciar grans espectacles aquest cap de setmana.

La setmana passada, en el grup 4, el Tibidabo Torre Romeu va tenir descans, el filial del CE Sabadell va acabar emportant-se tres punts de la seva visita davant del CE Berga en un partit totalment boig (5-6) i el Can Rull va golejar davant de la UD Calaf per 2-6, en un dels millors partits per als de Daniel Leoncio en el que va de lliga. En el grup 5, la UE Sabadellenca va caure per 2-1 en la seva visita davant de la UD Gramanet.

En aquesta jornada 15, la novetat és que al Can Rull li toca descansar, però recuperarà aquest pròxim dijous (21h) el seu partit pendent davant del Ripollet de la jornada 13. No obstant això, el plat fort el serveix el líder, el Sabadell B, qui rep a la UE Castellar aquest dissabte des de les 18.30h en el Municipal d’Olímpia. Els visitants se situen tercers amb 24 punts i pretenen seguir en el més alt.

Per part seva, el Tibidabo està novè amb 13 punts i té un gran compromís davant del CN Terrassa, qui se situa dotzè amb 12 punts. El partit es disputarà en el Municipal de Torre Romeu el diumenge a les 12.00h. Sens dubte, un xoc directe que podria determinar les posicions de tots dos equips en la classificació.

La UE Sabadellenca no ho tindrà fàcil davant del Masnou, un dels millors equips del grup 5 fins al moment. El partit es jugarà el diumenge a les 11.30h en el Municipal de la Creu.

