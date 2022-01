Oxfam Intermón celebra vint anys a Sabadell sense el seu tradicional concert

El comitè d’Oxfam Intermón de Sabadell celebra enguany el seu 20è aniversari i prepara activitats per commemorar la seva tasca a la ciutat. Per segon any consecutiu, però, no podran celebrar el seu tradicional concert de gener que tenia lloc cada gener des de l’any 2008. L’últim cop que es va celebrar, el 2019, van assistir més 9.400 persones i es van recaptar més de 72.300 euros.

Els concerts s’organitzaven per explicar els projectes d’Oxfam Intermón i recaptar diners per atendre una emergència humanitària (terratrèmols, sequeres, epidèmia de l’Èbola…). L’any 2021, a causa de la Covid, no es va poder celebrar el XIVè concert solidari, però el públic que no podia assistir al concert va participar en el projecte destinat a lluitar contra les conseqüències de la Covid per als països més pobres del món. “Vam recaptar més de 3.600 euros“, explica Francesc Vives, coordinador del comitè d’Oxfam Intermón de Sabadell.

Lluita contra la fam

Enguany s’ha anul·lat el concert solidari per segon any, però l’entitat es proposa lluitar contra la fam perquè la inestabilitat econòmica “s’ha accentuat per la Covid”. “Amb la crisi climàtica i els conflictes armats, accedir a aliments es converteix en una tasca difícil”, apunta Vives. Segons les dades de l’entitat, onze persones moren de fam cada minut.

En aquest sentit, els ciutadans poden col·laborar amb la iniciativa per ajudar a les famílies més vulnerables. La quantitat recaptada es destinarà a comprar aliments bàsics, eines i llavors per l’agricultura i pous d’aigua per lluitar contra la sequera.