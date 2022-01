Entitats i partits independentistes reclamen que Sabadell compleixi el reglament sobre l’ús del català

ERC, Junts per Sabadell i la Crida han arribat a un acord per presentar una moció conjunta al ple municipal del mes de febrer. Els tres grups municipals, amb el suport de cinc entitats independentistes, reclamen “reactivar el compromís” de l’Ajuntament amb la “correcta aplicació” del Reglament d’Ús de la Llengua Catalana, que va ser aprovat l’any 2020.

La moció pretén “esmenar” alguns dels incompliments del reglament lingüístic en espais públics com el servei de megafonia de la bassa de Sant Oleguer, el control d’accés a la biblioteca Vapor Badia o a les classes particulars impartides a les piscines municipals Joan Serra.

Així mateix, la membre de l’entitat Llengua i República, Àngels Folch, ha assenyalat que hi ha “un intent” de substituir el català per una altra llengua que “és forana”. “Quan es fan polítiques actives les coses es reverteixen, si no no hi hauria canvi”, ha avisat el membre de Plataforma per la Llengua, Sever Salvador.

Més pressupost pel Centre de Normalització Lingüística

D’altra banda, la moció proposarà al ple que aprovi un seguit d’accions per impulsar la “normalització” del català a Sabadell. D’entrada, els grups i entitats independentistes reclamen dotar de més pressupost i personal el Centre de Normalització Lingüística de Sabadell per “promocionar” la llengua. A continuació, suggereixen restituir l’Assessoria Lingüística com a òrgan tècnic municipal que vetlla per l’ús del català. Seguidament, demanen iniciar una campanya del consistori per “informar i conscienciar” als ciutadans sobre els seus drets lingüístics.

Així mateix, altres acords de la moció pretenen requerir l’Ajuntament perquè als mitjans audiovisuals municipals es desenvolupin programes en català, recollir la voluntat de les entitats sabadellenques que treballen per la llengua catalana en els àmbits de decisió municipals, recuperar la Taula sabadellenca per la Llengua Catalana, instar el govern de la Generalitat a promoure un Pacte Nacional per la Llengua Catalana i participar-hi com a consistori.

Els partits defensen el Reglament d’Ús de la Llengua Catalana

El regidor de Junts per Sabadell, Francesc Baró, ha assegurat que amb la moció procuren ser “conciliadors”. “No volem fer una guerra. Només demanem que es pugui complir el reglament d’usos lingüístics de l’Ajuntament de l’any 2000”, ha apuntat. En la mateixa línia, la portaveu de la Crida, Nani Valero, ha avisat que els incompliments de la normativa “juguen en contra de l’ús de la llengua catalana”.

Per la seva banda, el portaveu d’Esquerra Republicana, Gabriel Fernàndez, ha demanat que es facin esforços per enfortir el català, “la llengua comuna del país i la ciutat”. A més, ha parlat del seu propi cas personal, en què a casa parla en castellà, però comparteix que la llengua vehicular que cohesiona a la societat és el català.

Els tres partits impulsors de la moció esperen aconseguir suports de la resta de formacions del ple, ja que la moció no prosperarà sense el vot favorable del PSC, Ciutadans o la regidora no adscrita Marta Morell.