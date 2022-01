Aficionats de l’OAR Gràcia celebren a Budapest el passi d’Espanya a la final

Un grup de set seguidors de l’OAR Gràcia han estat testimonis directes de la brillant classificació de la selecció espanyola d’handbol per a la final de l’Europeu. El combinat estatal ha superat per 29-25 a la selecció de Dinamarca en una de les semifinals disputada a Budapest i el diumenge es jugarà per la medalla d’or.

Els exjugadors de l’OAR, Lluís Brunet, Jordi Roset, Arnau Izard i Vicenç Ruaix juntament amb Rosa Bella, Fani Badia i Rosa Triola han posat el color verd-i-blanc a les graderies del pavelló hongarès i han donat suport als dos jugadors sabadellencs que estaven sobre la pista, Aleix Gómez i Ian Tarrafeta, formats a la pedrera de l’OAR.

L’extrem del FC Barcelona va jugar-hi fins a categoria infantil mentre l’Ian va disputar partits també en categoria infantil essent encara aleví, just abans de ser captat pel BM Granollers. Actualment, és jugador del Pays d’Aix UCHB francès i ha viscut la seva primera experiència internacional en aquest Europeu, amb destacades actuacions, només truncades per la Covid. Per sort, ha pogut superar la malaltia i tornar a la pista.

Aleix Gómez ha tingut un protagonisme decisiu a la semifinal i, de fet, ha estat escollit el millor jugador del partit després d’anotar 11 gols i completar una actuació gairebé impecable. També Ian Tarrafeta ha estat una peça important en l’esquema de Jordi Ribera, aportant força i contundència en moments claus del partit. Espanya, actual campiona d’Europa, ha deixat fora a la bicampiona del món i ara lluitarà per revalidar el títol amb segell sabadellenc.