Obituari de Sabadell del 29 de gener de 2022

Galetes addicionals

Aquest web utilitza les següents galetes addicionals:

Llistat galetes (nom - duració - finalitat):

advanced_ads_page_impressions - 365 dies - Número previ d'impressions de pàgina

advanced_ads_pro_visitor_referrer - 365 dies - URL Referrer

advanced_ads_ad_impressions - 365 dies - Número previ d'impressions d'anuncis

advanced_ads_ad_impressions_timeout - 365 dies - Número previ d'impressions d'anuncis

advanced_ads_ad_clicks - 365 dies - Número previ de clicks en anuncis

advanced_ads_browser_width - 30 dies - Amplada del navegador per anuncis responsius

advanced_ads_pro_server_info - 30 dies - geolocalització i rol a la pàgina

GoogleAdServiceTest- 2 anys - s'utilitza per a distingir usuaris

IDE - 2 mesos - Aquesta cookie s’utilitza per reorientar, optimitzar, generar informes i atribuir anuncis en línia.

__cf_bm - 30 min - Forma part del servei de gestió de bots de Cloudflare i ajuda a gestionar el trànsit entrant que coincideix amb els criteris associats als robots.

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