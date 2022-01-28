Obituari de Sabadell del 29 de gener de 2022

SOLFIDENCIA GARCÍA RÓDENAS
85 Sala de Cerimònies Sabadell 30/01/2022 12:00
ROSA GORGAS FONTANET
93 Sala de Cerimònies Sabadell 31/01/2022 12:00
ANTONIO MARTÍNEZ ANDREO
75 Sala de Cerimònies Sabadell 31/01/2022 9:00
MARIA EULALIA GORINA BATISTA
84 Sense Cerimònia 29/01/2022 9:30
MARÍA ÁNGELES SERRA RODÓ
81 Sala de Cerimònies Sabadell 29/01/2022 17:00
JUAN BAUTISTA MURTRÓ MARTÍ
75 Sala de Cerimònies Sabadell 29/01/2022 12:00
JOSÉ TORRES BERMÚDEZ
83 Sala de Cerimònies Sabadell 28/01/2022 15:00
JOSÉ SALA MUÑIZ
82 Sala de Cerimònies Castellar del Vallès 31/01/2022 15:30
JOSÉ MARANGES LAHOZ
77 Sala de Cerimònies Sabadell 30/01/2022 9:00
FELICIANO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
85 Sala de Cerimònies Sabadell 29/01/2022 12:30
ANTONIA MARIA MORANTE MORALEDA
83 Sala de Cerimònies Sabadell 29/01/2022 9:30