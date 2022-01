Sabadell estrena un nou sushi a domicili

Sabadell estrena aquest cap de setmana un local de menjar japonès per emportar i a domicili al carrer de les Tres Creus, 79. Es tracta de Kitsune, propietat dels empresaris catalans Jan Fernández i José Miguel Dayas. L’establiment ofereix sushi i aliments calents amb un servei take away i delivery, amb l’objectiu d’arribar als sabadellencs i, també, als santquirzencs.

El local del carrer de les Tres Creus no és l’únic Kitsune que hi ha a Catalunya. A Sant Cugat i Barcelona també en trobem. Als dos municipis hi ha un restaurant i també un take away.

Jan Fernández, copropietari del local, explica que tenen moltes esperances posades en el nou establiment a Sabadell. “Volem ser humils, però creiem que podem tenir molt futur. Estem molt ben situats i oferim un producte de molta qualitat. Crec que podrem tenir èxit de forma immediata”, considera. Així mateix, el copropietari de Kitsune indica que el local de Sabadell comptarà amb productes de “qualitat” a un preu “dins de mercat”. “El preu mitjà per persona sol ser de 20 euros, és a dir, no és un servei car pel tipus de menjar que oferim”, remarca.