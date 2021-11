Kitsune, el sushi a domicili que obrirà aviat a Sabadell

Sabadell tindrà un local de menjar japonès per emportar i a domicili al carrer de les Tres Creus, 79, a partir del dia 28 de desembre. Es tracta de Kitsune, propietat dels empresaris catalans Jan Fernández i José Miguel Dayas. L’establiment oferirà sushi i aliments calents amb un servei take away i delivery, amb l’objectiu d’arribar als sabadellencs i, també, als santquirzencs.

Jan Fernández, copropietari del local, explica que tenen moltes esperances posades en el nou establiment a Sabadell. “Volem ser humils, però creiem que podem tenir molt futur. Estem molt ben situats i oferim un producte de molta qualitat. Crec que podrem tenir èxit de forma immediata”, considera.

El local del carrer de les Tres Creus no és l’únic Kitsune que hi ha a Catalunya. A Sant Cugat i Barcelona també en trobem. Als dos municipis hi ha un restaurant i també un take away. “Tenim molta experiència en el sector, ja que vam començar amb el negoci l’any 2013. Sabem on ens posem i a quin tipus de públic ens dirigim”, assegura Fernández.

Dit això, el copropietari de Kitsune indica que el local de Sabadell comptarà amb productes de “qualitat” a un preu “dins de mercat”. “El preu mitjà per persona sol ser de 20 euros, és a dir, no és un servei car pel tipus de menjar que oferim. Nosaltres tenim proveïdors molt bons i això ens diferencia de molts locals que ofereixen productes japonesos. És un dels nostres valors afegits”, reivindica Fernández.

D’altra banda, Kitsune apostarà per un servei a domicili molt “estructurat”. “Sovint els clients se senten maltractats per mals serveis de delivery. Nosaltres donem molta importància als enviaments, perquè creiem que ens dona molta més credibilitat. Oferirem un servei de postvenda molt potent i tractarem les incidències que hi pugui haver amb molta cura”, assenyala Jan Fernández.

Estava previst que les obres al local del carrer de les Tres Creus, número 79, on s’ubicarà Kitsune, acabarien el dia 16 de desembre amb l’objectiu d’aprofitar la campanya nadalenca. Tanmateix, s’han retardat i l’establiment no estarà llest fins al 28 de desembre. “No ens preocupa, perquè tenim clar que estarem molts anys a Sabadell. Obrir a finals d’any ens permetrà aprofitar les festes de Cap d’Any i de Reis. Això ens ajudarà a començar a donar-nos a conèixer”, afirma convençut Jan Fernández.

