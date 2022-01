L’enginyeria de Sabadell que revoluciona l’arquitectura

Sempre que hi ha una obra són els primers a arribar. L’empresa sabadellenca Minding Engineers es dedica a la consultoria, redacció i direcció de projectes de diferents branques de l’enginyeria: van començar per les mines però també treballen amb els sectors industrial i civil. La seva especialitat és identificar el tipus de sòl i aixecar plànols d’edificis ja construïts, un sector on han desenvolupat una metodologia innovadora que digitalitza i facilita la vida dels arquitectes.

El fundador i CEO de la companyia, Manuel Sánchez, destaca que per fer els plànols els arquitectes tradicionalment han d’anar a l’obra i prendre mesures a mà o amb un distanciòmetre, però és una feina “feixuga, pesada i lenta que a més a més no els agrada”. I només els dona una sèrie de dades. La situació encara es complica més si l’edifici està patrimonialment protegit, no té angles rectes o disposa d’una distribució “complicada”, com podria ser una casa antiga o una masia.

Coneixent aquesta realitat, Minding ha agafat la tecnologia d’escaneig en 3D per poder crear els plànols en 2D amb els quals treballen els despatxos d’arquitectura. Amb això aconsegueixen que els arquitectes puguin treballar amb els seus programes habituals tenint les mesures exactes. Sánchez assegura que el mètode “és molt precís”, amb un marge d’error d’1 cm, i això permet tenir qualsevol plànol amb la màxima precisió sense que l’arquitecte hagi de fer res i, alhora, pugui delegar l’aixecament de plànols bàsic per fer qualsevol projecte constructiu.

L’escaneig en 3D es fa mitjançant un aparell Leica professional que serveix exactament per això. Les imatges generen un núvol de punts que, vistos des de l’ordinador o una tauleta digital, presenten el conjunt escanejat en forma de plantes, com si veiéssim l’esquelet de l’edifici des de fora a la pantalla. D’aquesta manera, com apunta Manuel Sánchez, si es vol fer qualsevol modificació d’aquell immoble es pot previsualitzar en pantalla estalviant temps. Permet ser més exacte, per exemple, a l’hora de calcular les alçades o les obertures d’un edifici.

En un futur, el pròxim pas serà crear un certificat NFT (token no fungible) perquè el client pugui tenir l’escaneig exacte d’un immoble i seria l’única persona que podria certificar la propietat d’aquest escaneig. “Seria un bé digital amb el qual tens el model exacte d’aquest patrimoni posat on sigui”, explica l’empresari. I tenint els plànols digitalitzats, s’obre la possibilitat de guardar-los, recuperar-los en un altre lloc o moment i partir del mateix punt inicial amb les dades exactes.