El Mercantil celebra l’ascens amb un triomf davant del Sant Cugat (3-0)

A set jornades per a finalitzar la lliga, el Mercantil ja s’ha assegurat l’ascens novament a Lliga Nacional i aquesta tarda ha celebrat al costat de la seva gent, golejant al Sant Cugat en aquesta jornada 24 de Preferent juvenil. Des de l’arribada de Marc Xalabarder l’equip ha donat un gir complet. El treball del jove entrenador dirigint a un grup fantàstic que ha estat renovat, han donat els fruits merescuts i han retornat al CE Mercantil on ha d’estar.

Fins a aquesta jornada 24 ha estat una temporada extremadament bona per al conjunt blaugrana que increïblement no ha empatat cap partit, sí ha perdut en tan sols una vegada i ha guanyat 23 partits, probablement marcant estadístiques que poques vegades s’han vist en la categoria juvenil del Mercantil. Ha convertit la barbaritat de 78 gols i només ha encaixat 12 fins al moment. Evidentment, l’equip ha demostrat que la mala temporada passada no pot tornar a repetir-se i estar en Preferent se li fa petit a un club com ells. A causa d’això, les últimes sis jornades seran simplement de tràmit.

El partit ha estat un total compromís per a tots dos equips, ja que el grup que pujarà serà el dirigit per Xalabarder. Ha estat un partit senzill per als locals que han pogut dominar i ser efectius en tot moment. El Sant Cugat ha mostrat poc per a defensar la seva àrea i no ha pogut evitar la golejada. Marc Aguilar (15′), Iván García (46′) i Hugo Santana (65′) han convertit els gols per a aconseguir una nova victòria en la temporada, sumant un total de 23.

En finalitzar el partit, l’eufòria s’ha fet notar en jugadors, cos tècnic i espectadors. Ha estat el dia triat per a celebrar l’ascens, deixant de costat el resultat del partit i pensant ja en el que es ve l’any que ve. Iván García, capità del conjunt sabadellenc, ha volgut oferir les seves sensacions i ha marcat la importància de la unió del grup per obtenir aquest tant important ascens a Nacional, assegurant que “la connexió del grup ho es tot i amb això es pot obtenir coses molt més grans”. També ha estat el mateix Marc Xalabarder qui ha coincidit amb Iván i ha volgut remarcar la importància de la unió, ja que “sembla un tòpic el dir que hem estat un equip, però en realitat és la millor manera de definir a un gran grup com aquest”. A més, es mostra “molt satisfet pels resultats, per l’assoliment i sobretot pel rendiment de tots els seus dirigits”. Per finalitzar, afegeix que “Nacional es el mínim per a un club com el Mercantil”.