Munitis: “Hem recuperat el nostre esperit i no ens podem desviar”

Pedro Munitis ha tornat a la banqueta després de la seva sanció de dues jornades i ha viscut el partit amb màxima intensitat. Al final estava molt satisfet amb el partit i gran desplegament físic dels seus homes. Aquesta ha estat la seva valoració:

MÀXIMA DIFICULTAT: “Sabíem que seria un rival molt complicat. Encara que hem treballat moltíssim durant la setmana, era difícil contrarestar tot el que proposava l’Albacete. Per alguna cosa és el líder. A la primera part hem tingut dubtes i alguns desajustos. Ens ha costat entrar en la dinàmica del partit i identificar la situació en cada moment. Hem millorat a partir del minut 15 i hem tingut una bona fase. Ells han dominat, però no han creat ocasions. De fet, la més clara ha estat nostra”.

MILLORA AMB EL CANVI: “Teníem problemes per la banda dreta amb la diferència física, d’estatura i pes, entre Sergi i Muguruza i per això hem fet el canvi d’Óscar Rubio per Dani Sánchez, qui havia fet una tasca molt sacrificada. Hem millorat en la pressió, hem guanyat seguretat i penso que globalment hem estat millors que l’Albacete a la segona part”.

DETALL DECIDEIX: “Aquests partits tan igualats es poden decidir per un detall i així ha passat amb una acció a pilota aturada. Penso que el gol ha estat el premi al nostre joc i la insistència”.

GRAN TASCA DEFENSIVA: “L’equip ha recuperat el seu esperit i la faceta defensiva és fonamental. Hem tornat a ser un equip sòlid. Aleix Coch clau? Sabem el que pot aportar l’Aleix a la gespa perquè té un nivell altíssim i fa millor tot el que l’envolta, però penso que seria injust destacar només a un jugador. Per exemple, Kaxe i Aarón, dos jugadors amb talent, s’han sacrificat i han fet una tasca brutal pressionant. També Jacobo o Dani Sánchez. Per guanyar al líder els 22 jugadors de la plantilla han d’estar implicats i compromesos i jugar amb màxima intensitat quan surten”.

OBJECTIU IMMEDIAT: “No puc evitar que parleu de play-off (els periodistes), però nosaltres no ens desviarem de l’objectiu del pròxim partit. Ens ha costat tornar al bon camí i no repetirem el mateix error. Quan s’ha parlat d’altres coses ens ha perjudicat. Aquests tres punts són molt importants i ens reforça per pensar ja en el Betis Deportivo“.

AGUZA , AUTOR DEL GOL

Tot i que les imatges demostren que Kike Márquez és qui desvia la pilota a la seva porteria, el col·legiat ha concedit l’autoria del gol a Sergio Aguza, el primer com a arlequinat. “Estic content perquè ha trigat i ha servit per sumar tres punts molt valuosos. Ha estat un dia molt maco per a mi, l’equip i l’afició. Penso que hem fet un bon partit i a la segona part ens hem sentit més còmodes. Això ens dona tranquil·litat per continuar sent un equip competitiu. Play-off? Si anem sumant punts, ens allunyarem de sota i ens acostarem a dalt. Només podem pensar en la feina diària. El partit més difícil serà al camp del Betis Deportivo, per on es troba el rival, la seva situació… A la Nova Creu Alta ja van empatar… “, ha avisat.

GUILLEM, SOLIDESA

Guillem Molina ha fet un tàndem impecable amb Aleix Coch davant una de les davanteres amb més pólvora. “Sabíem que l’Albacete ens dominaria amb pilota i era clau fer una bona tasca defensiva de tot l’equip. Hem recuperat la solidesa i també sabíem que arribaria l’oportunitat, com així ha passat. Tenir més a prop els llocs de dalt que els de sota és un al·licient més, però cada partit és un món. Cal continuar amb la mateixa línia”.