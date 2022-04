L’OAR Gràcia no falla i suma dues victòries per consolidar-se a dalt

Quatre de quatre. L’OAR Gràcia no ha desaprofitat l’ocasió de consolidar-se en el segon lloc del seu grup de Primera Nacional guanyant els dos partits que afrontava aquest cap de setmana per posar-se al dia. En el primer davant el Sant Joan Despí, els seus seguidors van tornar a xalar de valent amb una altra exhibició de l’equip dirigit per Cesc Borrell. A la primera part sobretot, la perillositat que desprenien els jugadors verd-i-blancs en cada possessió, culminada amb encert rere encert tant en les ràpides transicions com en l’atac estàtic, va fer gastar dos dels tres temps morts a l’equip visitant per intentar aturar aquella allau de joc, que no va tenir fre i que va disparar el marcador fins al 23-13 de la mitja part, diferència que pràcticament servia els dos punts en safata de plata.

El joc coral del Gràcia, amb moltes rotacions de jugadors per evitar el desgast de cara al partit de l’endemà, va continuar generant ocasions a la represa encara que se’n van malbaratar un bon grapat. Tanmateix, el marge no va baixar dels 7 gols i la tranquil·litat en el conjunt sabadellenc no es va alterar llevat en uns instants de tensió fruit de la intensitat aplicada pels dos equips. Res de l’altre món i a continuar jugant els minuts que faltaven fins al toc de botzina, en els quals el Gràcia va engrandir un xic l’avantatge (41-28).

Més ajustat

Salvat el primer obstacle, 24 hores després s’ha recuperat el partit Gràcia-Bordils que es va suspendre al seu dia. El conjunt bordilenc, ja sense cap pretensió, tenia l’oportunitat de ser jutge en la lluita a la part alta de la classificació, però dissabte no va poder amb el Granollers a casa (27-34) i aquesta tarda també s’ha vist superat pels verd-i-blancs.

El Gràcia ha tornat a sortir fort i ha arribat a obtenir una màxima renda de 8 gols força esperançadora (19-11), però a última hora el Bordils ha volgut dir la seva i l’ha escurçat un xic (20-14). A la segona part el partit ha anat avançant amb igualtat (30-24) fins que el Gràcia ha passat per una crisi que li ha posat l’ai al cor quan el Bordils, amb una primera línia poderosa, s’ha posat a tres d’atrapar-lo a falta encara de sis minuts (32-29). S’ha imposat el temps mort de Cesc Borrell que ha resultat balsàmic: el següent parcial 4-0 (36-29) ha salvat una situació compromesa i ja no ha importat haver de jugar els dos últims minuts en inferioritat i encaixar els dos gols de tancament (36-31).

Els 4 punts sumats li permeten empatar a 39 punts amb el Sant Cugat, a tres del líder La Roca i dos per sobre de la Salle Montcada i Granollers. Queden 5 jornades i l’olla continua fent xup-xup. I la pròxima setmana un parell de plats forts amb el Sant Cugat-Salle Montcada i el Granollers-La Roca. El Gràcia, que visitarà el Sant Martí, continua depenent de si mateix per jugar les fases d’ascens.