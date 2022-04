El Parc Natural de Sant Llorenç estrena línia d’autobús els caps de setmana

A partir d’aquest dissabte, 9 d’abril, entraran en servei quatre noves línies del Bus Parc, tres al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i una altra al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per accedir-hi els caps de setmana i festius. Les quatre línies se sumaran a les tres ja existents: dues al Montseny i una a Sant Llorenç. A partir d’ara, doncs, les línies del Bus Parc les que s’ofereixen tots els caps de setmana i festius de l’any a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona seran set.

La línia del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és la M12, que va de Terrassa a Castellbell i el Vilar per Rellinars, amb enllaç amb la línia R5 de FGC a l’estació de Castellbell. Aquesta línia, que ja funciona de dilluns a divendres feiners, operarà els caps de setmana i festius en prova pilot fins al 26 de juny i se suma a l’existent M11 entre Terrassa i Mura i Talamanca, pel coll d’Estenalles. Les dues línies estan operades per Transports Generals Olesa (TGO), amb sis expedicions per dia i sentit els dissabtes, diumenges i festius.

Les línies ofereixen bitllets senzills, vàlids per a tot el dia i que permeten pujar i baixar de l’autobús tantes vegades com l’usuari desitgi, així com bitllets integrats al sistema tarifari de l’ATM de Barcelona i que permeten el transbordament tren-bus.

El servei del Bus Parc es finança entre la Diputació de Barcelona i el Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, i cada administració aporta el 50 % del cost. Té l’objectiu que els visitants facin servir el transport públic per arribar als parcs com a alternativa al vehicle privat. A més, el Bus Parc permet realitzar diverses excursions i itineraris lineals i connectar diversos punts del parc.