Petit repunt de l’atur a Sabadell, però es manté un 28% per sota dels valors de fa un any

L’atur registrat creix a Sabadell després del descens dels aturats del febrer (-11). Segons les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball i Economia Social, la ciutat ha tancat el març amb 127 desocupats més, en un mes marcat per l’inici de la guerra a Ucraïna i les protestes contra l’alt preu de l’energia. Ara, el nombre de persones sense feina és de 12.034—la xifra del febrer era d’11.907—. Es tracta del quart registre més baix des de l’agost del 2008 —el primer va tenir lloc el passat mes de desembre, quan hi havia 11.870 aturats.

Dit això, l’atur és ara un 28% més baix que fa un any, quan Sabadell tenia 15.409 persones sense feina. És a dir, la situació continua sent considerablement millor que el mateix període de l’any anterior. El març, però, ha suposat trencar la dinàmica de decreixement del nombre de persones desocupades que hi havia al mes de febrer. Des del març de 2021 a desembre del mateix any, la ciutat va reduir la xifra d’aturats. És a dir, la xifra de persones sense feina va disminuir deu mesos consecutius.

De fet, Sabadell és una de les grans ciutats de més de 200.000 habitants de l’Estat on més s’ha reduït l’atur des de l’arribada de la pandèmia. La ciutat va tancar el desembre del 2021 amb un 5% menys de persones desocupades respecte del febrer de 2020. Sabadell tenia a finals d’any 11.870 desocupats, mentre que a l’inici de la Covid en tenia 12.398.

Comparació amb altres ciutats catalanes

Respecte a les ciutats catalanes amb un nombre semblant d’habitants, Sabadell continua sent la que menys desocupats té. L’Hospitalet de Llobregat té 13.287 persones sense feina (+129), Terrassa en té 13.100 (+89), mentre que a Badalona la xifra és de 13.302 (+128).

Aquest març totes quatre ciutats han patit un augment de l’atur. Amb valors interanuals, Sabadell és el municipi que menys desocupats perd des de març de 2021 (-28,05%). En el mateix període, l’Hospitalet ha reduït l’atur un -46,71% (-6.207), Terrassa un -31,6% (-4.139) i, finalment, Badalona un 28,6% (-3.804).

L’atur també creix a la comarca

Així mateix, quant al conjunt del Vallès Occidental, la xifra d’aturats també ha crescut aquest març, cosa que no passava des del passat mes de gener. La comarca té 363 persones més a l’atur, un registre contraposat a les dades de febrer (-41). Per tant, ara hi ha 47.506 vallesans a l’atur. En són 14.464 menys que fa un any (-30,45%).

Tots els municipis del Vallès Occidental han acabat el mes de març de 2022 amb menys aturats que un any enrere. En termes intermensuals, però, setze municipis han experimentat ascensos de l’atur, en un la xifra s’ha mantingut inalterable i en sis més s’ha vist reduïda.

Catalunya redueix el nombre d’aturats

En canvi, l’atur registrat a Catalunya baixa al març i cau en 174 persones, un 0,5% menys que al febrer. En total, hi ha 371.486 catalans desocupats, una reducció del 26,5% respecte del març del 2021. De fet, la xifra d’atur registrat és la més baixa en el mes de març des del 2008. Per altra banda, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social puja en 25.922 persones aquest mes i s’han creat 153.546 feines més que fa un any (4,55%). Al conjunt de l’Estat l’atur ha baixat en 2.921 persones (-0,09% respecte al febrer) i ha assolit el rècord d’un 30,7% de contractes indefinits.