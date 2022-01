L’atur ha tornat a caure a Sabadell per desè mes consecutiu. La ciutat ha tancat el mes de desembre amb 33 desocupats menys, un registre inferior al novembre (-188), segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social. Ara, el nombre de desocupats se situa als 11.870, és a dir, hi ha 3.193 sabadellencs sense feina menys que fa un any —el registre més baix des de l’agost del 2008.

La taxa d’atur a Sabadell se situa en l’11,7%, lleugerament per sobre de la mitjana del Vallès (10,4%), però en millors condicions que Terrassa (12,1%) i Montcada i Reixac (11,8%). El mercat de treball ha agafat embranzida respecte abans de la pandèmia, amb una situació similar a l’inici de la crisi financera.

La recuperació del mercat laboral i de l’economia (+5,7% a Espanya el 2021, segons l’FMI) podria fer pensar que estem davant dels nous feliços anys 20. Des del març del 2021, Sabadell té 3.473 persones desocupades menys. En els darrers deu mesos, la ciutat ha vist com el seu atur disminuïa progressivament.

L’atur augmenta a la comarca

Pel que fa al Vallès Occidental, els aturats pugen al desembre en 79 persones —el mes precedent el nombre de persones sense feina es va reduir en 1.236. Ara, la comarca registra un total 47.105 aturats. Un any enrere la xifra era de 60.858 persones desocupades, és a dir, que hi ha 13.753 vallesans sense feina menys que fa un any.

Quant a Catalunya, l’atur registrat també baixa, com a Sabadell, per desè mes consecutiu i tanca l’any 2021 amb 369.158 aturats, 664 menys que al novembre. Respecte al desembre de l’any passat, el nombre d’aturats cau en 128.453, el que representa una reducció del 25,8%. Es tracta del major descens interanual de l’atur de la sèrie històrica, després d’un final d’any 2020 marcat per les fortes restriccions dirigides a frenar l’expansió de la covid-19, i del desembre amb menys atur des del 2007. Per altra banda, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social supera els 3,5 milions al tancament del 2021, 4.626 més que el novembre i 135.469 més (+4%) que el desembre del 2020.

Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’atur registrat baixa en 76.782 persones (-2,4%) i tanca l’exercici amb poc més de 3,1 milions d’aturats, la xifra més baixa en un mes de desembre des del 2007. En comparació amb l’any passat, el nombre d’aturats es redueix en 782.232 persones (-20,1%).