Marta Farrés: “Són un orgull per a la ciutat”

L’Astralpool Club Natació Sabadell no va estar sol a terres gregues. A més de la vintena de familiars i membres de la junta directiva encapçalada per Claudi Martí, diversos representants polítics de la ciutat van voler costat a les pentacampiones d’Europa.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; la tinenta d’alcaldessa Marta Morell; la regidora d’Esports, Laura Reyes, i el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, van ser testimonis a la Petros Kapagherof del triomf de les sabadellenques a les semifinals davant el Plebiscito Padova: “Estic molt contenta de poder ser aquí. Fa una setmana estàvem amb el masculí i avui–dissabte passat– amb el femení. Sabadell està a l’agenda de l’aigua amb el Club Natació Sabadell liderant tots els podis”, va assegurar l’alcaldessa, mentre afegia que “ara l’esport femení s’ha posat molt de moda, però a Sabadell ja fa molt temps que som exemple i elles són un orgull per a la ciutat”.

Bon ambient al Pireu

La visita de l’alcaldessa i del portaveu de Junts per Sabadell al Pireu va ser un vist i no vist, de 24 hores frenètiques: els problemes d’agenda, sumat a la impossibilitat de trobar un vol de tornada per al diumenge al vespre, no va permetre a Farrés i Matas viure en directe la final de les sabadellenques davant l’Olympiacos, que sí que tindria amb Marta Morell i Laura Reyes, com a màximes representants del consistori a la Petros Kapagherof.

La presència de Farrés al Pireu va ser breu, però suficient perquè l’alcaldessa i el president de l’entitat Claudi Martí decidissin compartir plegats un àpat al port del Pireu, amb la presència d’una vintena de persones –membres i familiars de la junta directiva nedadora i els representants polítics desplaçats a Grècia, entre altres–. Una vetllada molt distesa que acabaria sent el gran triomf del cap de setmana, segons va assegurar Claudi Martí: “Ser aquí és la il·lusió de tots, i també meva. Compartir aquestes estones, gràcies al nexe d’unió entre el club i el waterpolo, ja és una gran victòria”, va comentar.

En la mateixa línia, va voler agrair a l’alcaldessa la seva presència per “acompanyar-nos aquests dies, on el Club porta el nom de la ciutat arreu”.

Per la seva part, l’alcaldessa, qui s’estrenava en una cita europea del waterpolo femení lluny de Sabadell i en un sopar de final four, també va voler compartir amb els presents la satisfacció de ser present al sopar entre els directius del Club Natació Sabadell: “Us vull donar les gràcies a vosaltres, també, per la feina que feu per la ciutat”, va assegurar Farrés.