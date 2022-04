Cremen més de 273 contenidors a Sabadell el 2021

Cinc contenidors cremats cada setmana. Sabadell tanca el 2021 amb 273 contenidors malmesos per accident o vandalisme, un 5% del total, com assenyalen les dades de la Policia Municipal. Enxampar in fraganti els vàndals no és fàcil pels agents: hi ha 5.460 contenidors ubicats a 1.200 estacions diferents repartits de punta a punta de la ciutat.

I les cremes no es concentren a un sol districte: Can Llong, Can Gambús, el Torrent del Capellà i el Poblenou van ser els únics barris on no es va registrar cap incendi [vegeu mapa]. Per contra, la concentració més gran se situa al Centre, la Creu Alta, Can Rull i Can Puiggener.

Intencionats o no, els incendis no només afecten aquests contenidors, també l’espai públic, vehicles i façanes d’edificis propers. Durant la revetlla de Sant Joan, per exemple, es van cremar dos cotxes, per sota de la mitjana de vehicles afectats que registra la policia durant la nit més curta de l’any (6). En total, l’any passat la policia va dur a terme pràcticament 200 actuacions per crema de contenidors o vehicles.

El mes de maig va ser, amb diferència, el que més incendis va concentrar [vegeu gràfic]: un 25% del total anual de contenidors malmesos (70). Per contra, el març va ser un mes tranquil, amb el 3% de les cremes anuals (8). Els incendis, això sí, han anat a la baixa respecte a l’any pre-Covid, amb una reducció del 10,7% dels casos. L’any 2020 es van comptabilitzar menys actes vandàlics, que es podria explicar pel confinament domiciliari, tot i que es va saldar l’any amb 212 contenidors afectats.

Contenidors metàl·lics

Més resistents que els de plàstic per frenar el vandalisme. Sabadell ha comprat més d’una vuitantena de contenidors metàl·lics que ja han començat a substituir els de plàstic. Són més resistents, però el seu cost també és més elevat. Comprar-ne un és un 62% més car que els convencionals. La factura d’un de plàstic és d’un miler d’euros, aproximadament. Les noves unitats ascendeixen als 1.300 euros, segons fonts municipals.

La nova ordenança de civisme i convivència de Sabadell castigarà aquesta infracció, quan sigui intencionada. La nova norma restringirà la crema de contenidors, i ho tipifica com a infracció greu. La multa podria ascendir fins als 1.500 euros.