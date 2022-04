El filial del Sabadell vol obtenir l’ascens davant del Pirinaica

Nova oportunitat. El Filial del Centre d’Esports Sabadell rebrà aquest dissabte (18.30h) al Pirinaica, segon en la classificació, amb la intenció d’obtenir el resultat necessari per a aconseguir l’ascens.

El conjunt de Jordi López va caure 1-0 davant del Gironella la setmana passada i ara li treu 21 punts de diferència justament a l’equip dirigit per Ismael Ballesteros, les mateixes unitats en joc en aquestes últimes set jornades. Per això, si tots dos equips obtenen el mateix resultat en aquesta jornada 24, el Sabadell aconseguiria l’ascens automàticament.

D’altra banda, la resta dels equips de la ciutat continuen en la lluita per a aconseguir posicionar-se en el millor lloc possible i altres busquen salvar la categoria.

El Tibidabo Torre Romeu rep al Can Trias aquest diumenge des de les 12 hores, mentre que el Can Rull visitarà al CE Berga, també el diumenge, però a les 16.30 hores.

En el grup 5, la UE Sabadellenca rep al Premia el dissabte a les 11.30 hores. El conjunt del sud se situa a tres punts de la salvació i per això necessita obtenir la victòria perquè li queden cada vegada menys oportunitats.

En Primera Catalana, el Sabadell Nord somia amb la permanència i per això haurà de guanyar-li al Santboia aquest diumenge (11.30h) si pretén seguir amb opcions. Els de Carlos López estan a cinc punts del Júpiter que marca la permanència i només queden tres partits en joc.

