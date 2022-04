Nou pas endavant. El paper de clar favorit no va eximir l’OAR Gràcia d’haver de treballar de valent per aconseguir la victòria al pavelló de la Verneda (28-32). Cesc Borrell ja havia manifestat que es trobarien amb rival, el Sant Martí Adrianenc, motivat i incòmode que venia de guanyar els dos últims partits i, sobretot, necessitat de punts per sortir de la zona de perill que comparteix amb Palautordera i Terrassa quan només falten 4 jornades.

No anava desencaminat el tècnic gracienc, ja que el Sant Martí va plantar cara en tot moment i fins a gairebé última hora va mantenir opcions a la sorpresa. Els verd-i-blancs van dur la iniciativa en el marcador (1-4, 4-8), però aquesta vegada no van poder obrir un marge de tranquil·litat i van estar sota l’amenaça que al menor defalliment es podia tombar la truita (15-17 al descans).

Aquesta possibilitat es va produir a la segona part quan el Sant Martí es posà per davant (20-19). El Gràcia va reaccionar immediatament (21-24) però encara no es va poder treure de sobre la pressió perquè el partit, amb 9 minuts per disputar, no estava decidit (25-27). Amb més encerts en els instants finals, el conjunt gracienc evità cap ensurt i salvà un enfrontament complicat. El trident Bernat Correro, Lluís Marrugat i Quim Vaillo va tornar a ser clau en atac (20 gols).

Després de l’empat que es produí dijous en el Sant Cugat -Salle Montcada (33-33) en partit avançat, el Gràcia se situa en segona posició en solitari amb 41 punts, una mica més a prop de l’objectiu de les fases d’ascens, però amb un calendari pendent que imposa força respecte. El pròxim examen, després del descans per la Setmana Santa, serà el dia 23 davant el Poble Nou al pavelló del carrer de Boccaccio.

D’altra banda, el Creu Alta Sabadell Handbol continua sense poder estrenar el seu caseller. Va plantar cara a la primera meitat davant el Sant Esteve Sesrovires (11-5 al descans), però a la represa els arlequinats van perdre el fil i no van tenir cap opció (27-41).

Amb bon regust

La Divisió d’Honor Plata femenina va abaixar el teló de la lliga i l’OAR Gràcia va poder acomiadar-se de l’afició amb una convincent victòria contra el Benidorm (36-28) que permet deixar un regust dolç després d’una temporada que va començar molt il·lusionant i es va estroncar amb baixes importants a la segona volta que van minvar el rendiment de l’equip de Carol Carmona. Al final, han acabat en una meritòria sisena posició.

Aquest últim partit era ja intranscendent, amb abundància de gols i amb molta igualtat si exceptuem els 15 últims minuts de la primera part que van ser determinants. Després del 7-7, el Gràcia va obtenir el parcial 11-4 que va trencar l’enfrontament (18-11 al descans). Segona part amb constant intercanvi de gols per tancar la temporada amb un bon triomf.