Així serà la nova zona verda del carrer de l’Estació

La transformació de l’aparcament de zona blava del carrer de l’Estació (Centre) en un espai naturalitzat estarà enllestida a finals de l’any que ve, segons la previsió de l’Ajuntament de Sabadell.

El Govern ha aprovat aquest dilluns el projecte per valor pràcticament de 819.000 euros i un període d’execució de 9 mesos. Tenint en compte que entre la licitació que començarà aviat, l’adjudicació i l’inici de les obres poden passar de sis a nou mesos aproximadament, si es compleix el calendari l’espai estaria reformat a finals del 2023. Des del consistori lidera aquesta obra Junts per Sabadell, que dirigeix l’Oficina Gran Via – Ripoll.

Tal com va avançar el Diari dijous passat, la cinquantena de places de zona blava del carrer de l’Estació cantonada Illa quedaran suprimides. I no s’hi farà aparcament lliure sinó que s’opta per naturalitzar l’espai amb la plantació d’arbres i la instal·lació de jardineres i mobiliari urbà. També s’eliminarà la zona blava d’aparcament en línia a la banda dreta del carrer de l’Estació, entre Illa i pràcticament l’accés a la plaça de Frederic Mompou.

El projecte d’obres preveu substituir el paviment i diferenciar l’espai per on seguiran passant els vehicles de la zona de passeig. L’objectiu de la intervenció és millorar el paisatge urbà entorn dels elements del patrimoni històric que el conformen, com l’antiga estació del ferrocarril i l’hotel Suís.

L’Ajuntament destaca que amb aquesta intervenció es guanyaran espais verds i arbrat, disminuirà la presència de vehicles aparcats en superfície i es garantirà en tot moment l’accés als guals privats. També es vol donar així continuïtat dels vianants a la Gran Via.

Els arbres que es posaran en aquest espai “són de la màxima mida admesa per trasplantar-se i són de creixement ràpid”, segons fonts municipals. La voluntat és que ajudin a crear un espai recollit i de qualitat

Es manté el pas soterrat

El projecte aprovat també inclou reformar la illeta que hi ha entre l’aparcament i l’estació d’autobusos. Fonts coneixedores de la iniciativa asseguren que “de moment” no se suprimeix el pas soterrat que hi ha allà per creuar la Gran Via a peu, però afegeixen que la naturalització que ara s’impulsa “seria compatible amb un pas de vianants més endavant (carrers Illa – Bilbao)”.

En aquest cas, doncs, no s’opta per la mateixa solució que sí que es vol aplicar al davant del Taulí. En el cas del pas soterrat que hi ha davant l’hospital de Sabadell, la previsió és suprimir-lo per millorar l’accessibilitat i la seguretat en superfície de camí a l’hospital. En aquest cas, s’invertiran poc més de 205.000 euros i les obres duraran dos mesos. La previsió és que els treballs comencin després de l’estiu. D’altra banda, caldrà decidir com s’aprofita l’espai dels passos soterrats, que quedaran tancats per banda i banda.