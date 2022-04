5 + 7 + 5. Aquesta és la composició sil·làbica que ha de tenir un haiku. A més, ha d’incloure una referència a l’estació de l’any en la qual ens trobem. “Simplicitat i condensació”, resumeix el poeta Joaquim Sala-Sanahuja, per una de les formes de poesia tradicional japonesa més esteses.

Ho intentem nosaltres: “Que el cirerer / floreix igual al Japó / que a Sabadell”. La regla del 5+7+7, complida. L’època de l’any, també. La temàtica de tranquil·litat i observació de la natura, també. Però tindrà errades, segur. Així que fixem-nos en el que diuen els experts, com el mateix Sala-Sanahuja.

De fet, el proper dimecres (20 d’abril) serà el protagonista de l’espectacle L’expansió del haiku en totes les expressions de l’art. Una trobada que arrencarà a les 19.30 h, al Saló Noble del Teatre Principal. I que també aplegarà el compositor i musicòleg Benet Casablancas, així com i la pianista Yukiko Akagi. Tots tres artistes han fet del haiku un dels seus motius de treball.

Sala-Sanahuja hi parlarà sobre la seva relació amb l’estètica del haiku i del paper d’aquestes poesies en l’expressió artística d’avui. Per aquest motiu, ha demanat il·lustrar les seves explicacions amb els haikus musicals de Benet Casablancas.

La participació musical hi anirà a càrrec de la pianista Yukiko Akagi, especialitzada en la influència de la cultura musical japonesa i occidental. De fet, en el seu repertori no hi falten les composicions de Benet Casablancas.

I és que el compositor ha estat diverses vegades al Japó, on de fet ha estrenat diverses composicions en l’àmbit mundial. En l’acte del Principal, a més a més, també oferirà una altra estrena inèdita, d’evident reminiscència sabadellenquista: Memorial Arrahona.

Casablancas destaca que “el caràcter efímer dels haikus és la naturalesa mateixa de la música. L’art, per definició, és efímer”.

“Poemes breus i poc lligats”

Per la seva banda, Joaquim Sala-Sanahuja explicat que “l’èxit del haiku es basa sobretot en una estètica mínima”. I afegeix: “Són poemes molt breus, poc lligats i amb unes normes molt estrictes que estan amagades”.

Versos en els quals es fusionen les estacions de l’any i en el que es manifesta el caràcter efímer de la vida. “Es mostra que tot és canviant, que tot torna. Manifesta la idea d’un temps que passa, en el que hi destaca la provisionalitat”, sosté Sala-Sanahuja.

Aquest espectacle ha estat molt destacat pel regidor de Cultura, Carles de la Rosa: “Unirà a tres grans personatges de la cultura sabadellenca contemporània. I això és fer capitalitat”.

Per la seva banda, el responsable de Projecció de Ciutat i Turisme, el juntaire Lluís Matas ha recordat que “el talent que hi ha al voltant està relacionat amb la Fira Sakura Matsuri”. La que connecta els cirerers, que irremeiablement floreixen per igual al Japó i a Sabadell.