El tècnic del Sabadell, Munitis, és el protagonista en un vídeo de Lilian Thuram

Pedro Munitis, tècnic del Centre d’Esports Sabadell, parla molt d’un concepte: la humilitat. De fet, el seu missatge es basa en la feina diària, la constància i aquesta humilitat per afrontar situacions difícils en determinants moments dels partits, quan el rival domina per exemple. Doncs l’exfutbolista i campió del món i d’Europa, el francès Lilian Thuram, també exjugador del FC Barcelona, s’ha referit de manera molt directe als valors que transmet Pedro Munitis.

Ho ha fet en una entrevista realitzada per Àlex de Llano en el canal de la revista El Líbero. Quan li pregunten quin jugador li ha posat les coses més difícils sobre un terreny de joc, Thuram, de manera contundent, respon: “Fàcil, Pedro Munitis“. Davant la sorpresa de l’entrevistador, concreta molt més. “Jo no soc de recordar noms d’estadis, gent o fins i tot jugadors… La veritat és que no tinc memòria per aquestes coses. No sé ni a quin estadi vaig jugar una semifinal europea. Però, en canvi, de Munitis em recordo molt bé. És el jugador que més difícil m’ho ha posat en un camp“.

Thuram es refereix a l’eliminatòria de l’Europeu de l’any 2000 entre França i Espanya. El càntabre va ser titular i es va convertir en un malson pel jugador francès. “Va ser increïble, no sé per on venia i per on entrava. Li vaig fer un penal. Al descans, el meu company Karembeu em va voler tranquil·litzar dient que no havia fet res, però no era veritat. El que mai entendré és el perquè el tècnic espanyol (José Antonio Camacho) el va substituir a la segona part. Va ser un alleujament per a mi”.

L’última perla encara és més curiosa. Thuram va desvetllar que “en el meu despatx no tinc gairebé fotos de res relacionat amb el món del futbol, però durant un temps vaig tenir la foto de Munitis penjada. Ell cultiva la humilitat i em va ensenyar la humilitat”.

El mateix Pedro Munitis també recordava aquest episodi important en la seva trajectòria futbolística en una entrevista al Diari de Sabadell després d’aterrar a la Nova Creu Alta. De totes maneres, li va quedar un regust agredolç perquè el seu gran partit no va tenir la recompensa de la classificació de l’equip espanyol, eliminat per França.