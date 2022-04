Casos de Covid controlats en l’últim tram de Setmana Santa a Sabadell

En els darrers dies, Sabadell ha registrat un lleuger repunt de casos de Covid. La tendència a l’alça trenca amb quatre mesos, gairebé ininterrumputs, de baixada de contagis. A conseqüència, la velocitat de transmissió del virus ha superat l’1 (1,20 rt). Per tant, cada positiu encomana més d’una persona.

Tanmateix, Sabadell celebra el pont de Setmana Santa amb molt menys perill que la pandèmia es desbordi respecte un any enrere. En part, gràcies a l’alt percentatge de població vacunada: un 82% dels sabadellencs ja tenen la pauta completa contra la Covid. A mitjans d’abril de 2021, la taxa de sabadellencs amb una dosi rondava el 7%. Això facilita que els casos estiguin controlats.

A Sabadell, actualment, la taxa de risc de rebrot se situa en 222 punts –el llindar de risc alt són 100 punts–, segons els indicadors de Salut. L’any passat, la ciutat celebrava la Setmana Santa amb un registre molt més elevat, de 425 punts. Aleshores, imperaven restriccions de mobilitat que ja no hi són: toc de queda –de 22 a 6h–, prohibició d’entrada i sortida de Catalunya i confinament comarcal, excepte per a les bombolles de convivència.

Menys ingressos i menys contagis

Una altra diferència marcada per la vacunació, respecte a la Setmana Santa de 2021, es pot percebre en el nombre de sabadellencs hospitalitzats i en els contagis detectats en els darrers dies. La primera setmana d’abril, hi ha hagut 83 sabadellencs hospitalitzats, mentre que l’any passat durant les mateixes dates n’hi havia quatre vegades més: 361. En els darrers dies, s’han confirmat 199 casos, mentre que un any enrere se n’havien detectat 361 durant el mateix període –gairebé el doble–.

Incrementaran els contagis, després de Setmana Santa? Què ens diu l’experiència de l’any passat? Arran de l’augment de mobilitat i trobades socials de la festivitat de 2021, a Sabadell els contagis van augmentar fins a un 70%, 7 dies després de les jornades festives. Tanmateix, amb l’avenç de la vacunació no està previst que els postius augmentin en la mateixa mesura.

En qualsevol cas, el diumenge 24 d’abril hi ha prevista la celebració de l’acte de commemoració als sabadellencs que han patit la Covid, al Parc Taulí, a les 12 h. Allà es descobrirà un memorial d’homenatge a les víctimes de la pandèmia.