Adeu a l’obligació de dur la mascareta en interiors

L’ús de la mascareta en espais interiors deixarà de ser obligatori aquesta setmana en dues fases. El curs escolar es reprèn aquest dimarts després de les vacances de Setmana Santa i ni alumnes ni professors l’hauran de portar a l’aula. I, a partir de dimecres, dia 20, ja no caldrà que la població general la porti en espais tancats. La mesura arriba dos mesos després que ja no sigui obligatòria a l’exterior per la millora progressiva de la situació epidemiològica, però hi ha algunes excepcions.

El Consell de Ministres preveu aprovar aquest dimarts el reial decret que regularà l’ús de la mascareta i els llocs on s’haurà de continuar portant. Caldrà fer servir el tapaboques per anar a hospitals i residències, també farmàcies i centres de salut, així com per anar amb qualsevol tipus de transport públic. En el cas de les residències, la mascareta només l’hauran de dur obligatòriament els treballadors i els visitants, i no els residents perquè és el lloc on viuen.

A l’àmbit privat, els serveis de prevenció laboral de cada empresa hauran de dedicir si mantenir la obligatorietat de dur-la a l’interior, en funció de diferents aspectes com la ventilació, la distància interpersonal i el percentatge de vacunació dels treballadors. Alhora, qui vulgui portar la mascareta en un espai interior podrà fer-ho, ja que la normativa, evidentment, no impedirà que es pugui dur de forma voluntària.

El cas de les escoles

A Catalunya, la Generalitat avança a aquest dimarts la retirada de la mascareta a les escoles. Ja no l’hauran de dur els alumnes de primària i tampoc els d’ESO. Els de batxillerat i cicles formatius hauran d’esperar a dimecres com la població general. La mesura s’ha publicat la mitjanit d’aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Ales escoles, els alumnes ja es podien treure la mascareta al pati des del passat 10 de febrer i tampoc l’havien de dur si es barrejaven els grups. Els alumnes d’infantil no l’han hagut de portar en cap moment, ja que la mesura era obligatòria per a tots els majors de 6 anys.

Tot i la supressió d’aquesta mesura per la població general, es recomana que en una sèrie de casos se segueixi utilitzant. Es recomana que la continuïn portant les persones grans, immunodeprimides o amb malalties de base que es poden alterar en cas de contagi de Covid.

En aquest sentit, una de les qüestions que ha deixat palesa la pandèmia segons diferents veus és que l’ús de la mascareta no hauria de desaparèixer de tot arreu i no hauria de ser estrany utilitzar-la quan es té la grip o un refredat, per reduir el risc de transmissió de les malalties víriques. El cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, insistia fa uns dies que “una bona ventilació protegeix més que una mascareta”, i és una de les veus científiques partidàries que “fa dies que s’hauria d’haver retirat l’obligació de portar mascareta a l’interior”.

L’eliminació de l’ús generalitzat de la mascareta acaba amb les restriccions provocades a causa de la pandèmia del coronavirus. L’obligació de dur-la es va decretar el maig del 2020. El que continua sent necessari per viatjar en determinats llocs, per exemple, és el passaport Covid o un test negatiu, com s’hauran trobat els sabadellencs que hagin viatjat aquests dies de Setmana Santa.