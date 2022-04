Un ‘play-off’ que anava més enllà d’un simple títol

“Evidentment, m’he tret un pes de sobre. Estic en pau amb mi mateix”, reconeixia el tècnic de l’Astralpool Club Natació Sabadell, David Palma, un cop aconseguida la lliga i evitar que, setze anys després, l’entitat sabadellenca es quedés sense aixecar cap títol.

Amb un equip dissenyat per aspirar a tot, enguany les coses no estaven sortint a l’altura de les expectatives i el Club veia com el CN Mataró s’erigia en el gran rival en la lluita per dominar en l’àmbit estatal. I a Europa, els diversos contratemps i els equips-selecció, com l’Olympiacos, feien evident que no era suficient per recuperar el ceptre continental. Sempre quedarà per saber si aquesta plantilla, al seu 100% i sense baixes sensibles, hauria pogut guanyar la sisena al Pireu, però la realitat és que l’Astralpool només li quedava la lliga. I el tècnic David Palma també s’hi jugava alguna cosa més que acabar la temporada sense cap títol.

Les notes es posen al final de la temporada, però acabar la temporada en blanc per moltes finals disputades, semblava no ser suficient i deixava oberta la porta a buscar solucions. I les sensacions a les portes de les semifinals del ‘play-off’ no eren les millors. Però el tècnic David Palma s’ha sabut sobreposar a les adversitats guanyant una lliga que pocs hi confiaven i que li donen confiança per liderar el nou projecte de la temporada vinent: “El premi de la lliga ha estat brutal. Sembla, no obstant això, que si no arriben els títols, la feina no està ben feta. Estic convençut que l’any vinent farem un salt molt important i estarem a prop del nivell de l’Olympiacos”.