La sabadellenca Mariona Creus rep la distinció d’honor del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha concedit la distinció de col·legiada d’honor a la sabadellenca Mariona Creus i Virgili, infermera i actual presidenta de l’hospital Parc Taulí.

Des del col·lectiu d’infermeria es valora que al llarg de la seva trajectòria, Creus “ha dut a terme activitat assistencial, docent i de gestió, i ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat en la sanitat catalana”.

Igualment, en un comunicat, el COIB subratlla que la sabadellenca ha fet “aportacions cabdals a la millora del desenvolupament de la professió infermera al llarg de tota la seva carrera professional”.

Creus rebrà el reconeixement durant la celebració que es farà a la seu del Col·legi, dijous 26 de maig a les 18 h. A l’acte hi assistirà la presidenta del COIB, Paola Galbany, i d’altres membres de la Junta de Govern de la corporació.

Perfil

Mariona Creus i Virgili (Sabadell, 1941), és infermera per l’Escola Universitària Santa Madrona de Barcelona, màster en Gestió d’Infermeria per la Universitat de Barcelona i màster en Recerca en Cures per la Universitat Complutense de Madrid. Al llarg de la seva carrera professional, ha estat directora d’infermeria de l’hospital de la Salut de Sabadell i del Sant Joan de Martorell, així com responsable d’Infermeria de la Secció d’Infermeria del Departament de Salut, directora d’Infermeria de l’Hospital Vall d’Hebron i assessora de l’Institut de Ciències de la Salut per al Llibre blanc de les professions sanitàries.

Del 2002 al 2011 va ser presidenta del COIB i degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). Del 2006 a 2011 va ocupar el càrrec de presidenta de la Comissió de l’Ordenació del Consell de la Professió Infermera de Catalunya.

I, el 16 de juny del 2020, va prendre el relleu de Modesto Custodio a la presidència del Consell de Govern del Parc Taulí, càrrec que ostenta actualment.