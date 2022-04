Les obres d’asfaltatge dels carrers de Sant Joan i del Doctor Puig, al Centre, implicaran canvis importants en la mobilitat durant un mes. Els treballs començaran dilluns 25 d’abril i està previst que acabin el dilluns 30 de maig.

Es tracta d’un traçat important en la circulació perquè transcorre en paral·lel a la Rambla i és la via de direcció dels autobusos cap al nord de la ciutat. Quan comencin les obres, els carrers del Dr. Puig i de Sant Joan quedaran tallats al trànsit entre els carrers de la Salut i la República.

Aleshores, tothom que vagi pel carrer de Narcís Giralt haurà de girar al de la República. El tram de Narcís Giralt entre Tres Creus i República canviarà de sentit i serà de baixada. Un cop desviats per República, els veïns, aquells que vagin a l’aparcament de Dr. Robert i els vehicles de càrrega i descàrrega podran arribar al seu destí a través del carrer de les Tres Creus.

Tenint el carrer de Sant Joan tallat, l’accés a l’aparcament del Vapor Turull es farà pel de Sant Josep i, la sortida, pel de la Creueta. No hi ha una alternativa clara per fer un recorregut similar amb aquests dos carrers tallats. En funció de la destinació, d’entrada el més pràctic és agafar la Gran Via i entrar tant pel carrer de les Tres Creus com pel de la Salut.

Sense autobús

A causa de les obres, les parades d’autobús del carrer de les Tres Creus i del carrer de Sant Joan quedaran sense servei. Les línies adaptaran els recorreguts dels caps de setmana, que es poden consultar al web de TUS, www.tus.es.