El juvenil del Sabadell ha de revertir la situació en la recta final de temporada

Aquestes últimes setmanes han estat les pitjors del juvenil del Centre d’Esports Sabadell en el que va de temporada. Acumula quatre derrotes consecutives i per això, ha malgastat l’oportunitat d’avançar als seus rivals en la classificació en diverses ocasions. No obstant això, continua sisè, en la mateixa posició que estava abans de caure de manera contundent davant de la Damm, és a dir, en la mateixa posició que fa cinc setmanes.

De totes maneres, és evident que és necessària una reflexió sobre la situació actual que travessa l’equip. El millor per a això, sens dubte, és el míster, Marc Nomen, qui s’ha mostrat molt autocrític i analític en profunditat, però també optimista de cara a la recta final de la temporada. “Cada partit mereix la seva anàlisi i és cert que en els quatre últims partits vam tenir facetes bones en les quals podríem haver tret més profit, però la realitat és que són quatre resultats negatius i s’ha d’aprofundir en la qüestió” va assumir el jove entrenador. Afegint a la seva autocrítica, Nomen va reconèixer que “quan vam tenir les ocasions per a marcar la diferència en aquests últims compromisos no vam saber ser determinants i això acaba castigant-nos, ja que durant un partit es poden viure moltes facetes diferents i si no ets determinant pots pagar-ho car”.

Concloent la seva anàlisi, Marc ha posat recalcament en què, malgrat les quatre derrotes continuen en la mateixa posició i això parla de la “competitivitat que hi ha en la lliga, en la qual qualsevol pot treure punts davant de qualsevol rival”. Finalment, va voler aclarir que “l’equip ha de millorar aquestes facetes que falten i ser determinant per a concretar de la millor forma les jugades de perill i així poder ser més eficients.

El CE Sabadell té per davant cinc partits de màxima exigència, davant de la UD Montecarlo aquest cap de setmana, la visita davant del RCD Mallorca, el CE Europa el 7 de maig, la visita al Gimnàstic de Tarragona i el final de lliga res menys que davant del líder, el FC Barcelona, el 28 de maig en el Municipal d’Olímpia.

Com bé reconeix Marc Nomen, l’equip arlequinat haurà d’afinar la punteria en aquests últims compromisos per a recuperar el seu joc, la seva eficàcia i poder tornar a ser l’equip que va acostumar ser en l’últim temps.

